Entregan despensas a artesanos de comunidades indígenas de El Fuerte

El Fuerte, Sin.- En la Dirección de Mipymes de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado se cuenta con un área de Desarrollo Artesanal que busca apoyar la realización y comercialización de los productos hechos por artesanos sinaloenses.



Con la colaboración del Ayuntamiento de El Fuerte, este 13 de junio se dio cita en palacio municipal a decenas de artesanos que recibieron de manos de la Alcaldesa Nubia Ramos y de la Subsecretaria de Economía Hilde María Salgado despensas que servirán para mitigar la necesidad alimentaria que se presenta en familias de los propios artesanos por la contingencia sanitaria, ya que por las medidas preventivas no han podido comercializar sus productos, situación que vulnera su condición económica.



Durante el evento, la bienvenida estuvo a cargo del Director de Asuntos Indígenas Profesor Onorio Jichimea Galavíz, quien también es Gobernador Tradicional, el funcionario señaló que en estos tiempos difíciles esos apoyos vienen a beneficiar mucho a las familias de artesanos, quienes son casi en su totalidad indígenas Yoremes.



La exposición de motivos la realizó la Directora de Mipymes Blanca Plata, ’en la Dirección nos hemos enfocado en la capacitación, formación y en buscar la comercialización para todos ustedes… de la mano con el Gobierno de Sinaloa y de Cultura hemos trabajado en proyectos que permitan conservar sus tradiciones… viendo la situación que se vive por la contingencia… se hizo la solicitud a la Señora Rosy Fuentes para traerles este apoyo’, expresó la responsable de Mipymes.



En el uso de la palabra, la Presidenta Nubia Ramos Carbajal señaló que se estará trabajando todos los días para que la sociedad fortense salga adelante, y que el gobierno que encabeza continuará gestionando mayores apoyos que le permitirá a la gente sobrellevar la situación durante la contingencia, ’sabemos que no es fácil, no sabemos cuándo se pasará la contingencia, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, tenemos que cuidarnos todos… gracias al Gobernador que sigue apoyando a las familias sinaloenses’, indicó la Alcaldesa Ramos Carbajal.



Para finalizar el evento de entrega de despensas a los artesanos, la Subsecretaria de Economía Hilde María Salgado, reconoció el compromiso que ha puesto el Gobernador Quirino Ordaz en el sector de los artesanos, así como el desempeño de la Alcaldesa fortense, ’reconocerte Presidenta Nubia por todo lo que haces por tu gente… mi reconocimiento, admiración y respeto hacia el trabajo que se realiza en El Fuerte’, externó la funcionaria estatal.