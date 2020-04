Entregan despensas en Nezahualcóyotl sin medidas de sanidad

A pesar de las restricciones sugeridas a la población en esta Fase de la Contingencia por la pandemia de Coronavirus, el Gobierno del Estado de México decidió hacer entrega de despensas a algunos habitantes de Nezahualcóyotl, a quienes convocó para que acudieran a su oficina de atención ciudadana, sin ninguna medida de protección.



¿Porqué se está llevando a cabo a pesar de la contingencia? Porque la gente está de acuerdo, porque saben que en estos días les va a hacer falta... ¿Quién tomó la decisión de llevarlo de esta manera? Pues la gente... ¿Directamente de qué Secretaría es esto? Del Gobierno del Estado".



Al acudir con cámara y micrófono a la oficina ubicada en la calle La Zandunga, entre las avenidas Chimalhuacán y Cama de Piedra, responsables de la entrega de despensas, de manera extraña, trataron de impedir que tuviéramos imagen de cientos de cajas rotuladas con las leyendas "EDOMÉX" y "FAMILIAS FUERTES", cerrando la puerta de un predio aledaño en dónde tenían almacenadas las despensas.



"Nos traen a base de engaños, nos dicen que es un apoyo del gobierno, ya llegando aquí nos dicen que nos lo regala Alfredo del Mazo, qué es por parte de Alfredo del Mazo, eso nos dicen, ya sabemos cómo trabaja el gobierno desafortunadamente y no directamente del Presidente, el Gobernador, son priistas que le podemos hacer"



Al percatarse que estábamos grabando la larga fila de personas, la cuál daba la vuelta a la otra calle, en la cuál la mayoría de quienes estaban formados no traía cubrebocas, ni guardaban la sana distancia, personal de la oficina les indicaban que no se dejarán grabar, pues de lo contrario iban a dejar de hacer la entrega de las despensas.



Entrevistamos a algunos de los asistentes, quienes aseguraron que los convocaron a recibir una despensa y estaban dispuestos a arriesgarse, pues el hambre es mucha.



"Venimos por una despensa que nos van a dar por el coronavirus... ¿Están dispuestos a arriesgarse a pesar de la contingencia? La necesidad económica de todos es jugarse la vida porque no hay de otra, necesitamos un apoyo del gobierno, sí ustedes nos llevarán las despensas a la puerta de nuestra casa, no tendríamos que exponernos, pero como no es así, tenemos que exponernos totalmente".



La responsable de la entrega de despensas,tomó la decisión de suspender la entrega, por lo que algunas personas, que se consideraron afectadas con la presencia del medio de comunicación, amenazaron con golpear al reportero y romper la cámara, por lo que tuvimos que retirarnos del lugar.



Hacemos un llamado a quien corresponda, para que su prioridad no sea política, si no, la seguridad de la población, de los propios trabajadores y de nosotros los medios de comunicación, que sólo tenemos la encomienda de servir a la comunidad informando.