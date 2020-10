Entregan el Quinto Informe de Gobierno

(Carta a Don Héctor)





• Cinco años de gobierno de Astudillo Flores

• De los mejores evaluados a nivel nacional



EL GOBERNADOR HÉCTOR ASTUDILLO FLORES entregó este lunes 5 de octubre al Congreso del Estado su quinto Informe de Gobierno, es decir, de la situación que guarda el estado y la administración que encabeza. Lo hizo a través del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y fue recibido por la presidente de la Mesa Directiva, la diputada Eunice Monzón García en su versión física y digital.

Durante la entrega, el responsable de la política interna del estado solicitó que el tradicional mensaje que emite el titular del Ejecutivo local fuera de manera virtual, a fin de cumplir con las recomendaciones sanitarias correspondientes, lo que fue aprobado por los diputados locales durante la sesión presencial de este martes, quienes acordaron ’recibir en reunión de trabajo virtual’ al mandatario estatal.

En efecto, durante la sesión legislativa de este martes, el pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política del Congreso local, por el cual el gobernador Héctor Astudillo Flores emite un mensaje virtual por su informe, y no en sesión solemne como ocurre siempre, como medida preventiva contra el Covid-19. La reunión de trabajo virtual será el 13 del presente mes, e iniciará a las 10 de la mañana.

De acuerdo con el orden del día aprobado por los diputados, previo al mensaje del mandatario estatal, los grupos y representaciones de partido emitirán sus respectivas posturas sobre el informe de referencia hasta por un tiempo de 7 minutos, en el siguiente orden: MC, PAN, PT, PVEM, PRD, PRI y Morena, quien tiene la mayoría en el Congreso. La glosa del informe será después.

Hay que decir que el quinto Informe de Gobierno corresponde al quinto año del gobernador Héctor Astudillo Flores, que se cumple, precisamente el 27 de octubre, fecha en que se conmemora la erección del Estado de Guerrero, ocurrida en 1849, siendo entonces Presidente de la República el General Don José Joaquín de Herrera. El primer gobernador fue el General Don Juan Alvarez.

Este lunes, o mejor dicho el pasado lunes, durante el homenaje al Lábaro Patrio, realizado en la explanada del Palacio de Gobierno, el cual encabeza cada primer lunes del mes en curso, el gobernador Héctor Astudillo Flores fue enfático al señalar que hoy por hoy Guerrero se encuentra en mejores condiciones de gobernabilidad y seguridad que cuando lo recibió, hace precisamente 5 años.

Y es que del primer lugar en que se encontraba el estado en materia de seguridad, o lo que es lo mismo, en índices delictivos, actualmente se encuentra en el noveno, y avanza hacia el décimo, de acuerdo al análisis del mes de septiembre que realiza el gobierno federal. Es decir, no es ningún choro de las autoridades estatales que Guerrero está mejor.

Asimismo, contrario a hace 5 años, el estado goza de tranquilidad política y social, y lo que es mejor, todas las instituciones, incluidos los tres niveles de gobierno, operan con normalidad en favor de los guerrerenses.

Por cierto, la última encuesta difundida sobre el trabajo de los gobernadores en el manejo de la pandemia del coronavirus, y lo concerniente a las acciones para reactivar la economía local, ubican al mandatario estatal en el lugar número 10, es decir, con alta aprobación y arriba de la media nacional con respecto a otros gobernadores del país.

Precisamente por ello, en más de una ocasión el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido y elogiado el trabajo de Astudillo Flores, e incluso, en su última visita al estado, concretamente a Acapulco, el mandatario federal puso como ejemplo al titular del Ejecutivo local de lo que debe ser y cómo debe trabajar un gobernador por su estado.

Sin duda que falta mucho por hacer en Guerrero, pero es indiscutible que con Héctor Astudillo se ha avanzado. Indudablemente el gobernador del estado ha hecho su parte, y ni duda cabe lo seguirá haciendo hasta el último día de su mandato.

Habrá que preguntarse si quien lo supla, a partir del 27 de octubre del 2021, es decir, dentro de un año y días, producto de la elección del 6 de junio del año próximo, tendrá la estatura y el compromiso de Astudillo Flores para continuar su trabajo y sacar adelante a Guerrero.

Y es que, hay que decirlo, Guerrero no requiere ser reinventado cada 6 años como desgraciadamente se ha hecho, sino continuar el trabajo que se ha venido haciendo en favor de los guerrerenses. El cambio de gobierno, ciertamente no debiera ser motivo para empezar de nuevo, dejando de lado lo que ya existe, o incluso dinamitarlo para borrar lo que otros hicieron bien.

Así es. El estado de Guerrero requiere de visión de estadistas, y no de bravucones, pendencieros, ocurrentes, mezquinos y sinvergüenzas y bandidos. Por ahora se avanza; ojalá y el 6 de junio, los guerrerenses no se equivoquen.

