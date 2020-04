Entregan patrullas para atender violencia hacia mujeres, niñas y niños

Por Norma Cardoso

Como respuesta al justo reclamo de las mujeres, este jueves, el mandatario de Nayarit, entregó cuatro patrullas, que se van a dedicar a la atención a la violencia familiar, de la violencia contra las mujeres, así como la violencia contra las niñas y los niños, lo van a manejar personas que están capacitadas de forma nacional, por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de manera internacional por la delegación de la ONU, de la Ciudad de México, lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez Martínez.

’Tenemos ya más personal capacitado para que se vaya replicando, conforme al mapa de calor vaya requiriendo esa necesidad, lo vaya replicando en el resto de los municipios, explicó el funcionario- enhorabuena y muchas gracias por el apoyo que nos permite dar y continuar con esa buena respuesta que nos ha dado la oportunidad que nos ha dado la confianza de la ciudadanía al volver a ver el resto de un policía, no iba a ver el rostro no nada más de un policía, va a ver el rostro de un policía femenino’



Por su parte, el gobernador reconoció el gran trabajo que se ha venido haciendo en el estado de Nayarit, ’donde no lo digo ni yo, ni lo dice Benito, ni lo dice el Fiscal, l dice las estadísticas nacionales donde el estado de Nayarit está en primer lugar en seguridad’.



Estas patrullas son para dar atención a las mujeres, niñas y niños que sufran violencia familiar, con solo llamar al 911, personal altamente capacitado, irá a donde sean requeridas para brindar protección a las víctimas de agresiones.



’Hoy hacemos entrega de estas cuatro patrullas, porque como dicen por ahí, a toda acción hay una reacción, nuestras queridas mujeres con todos sus derechos se manifestaron y hay que entenderlas, ellas escogieron la forma de manifestarse para que las autoridades y funcionarios públicos las escucharan’.



El gobernador del estado, dijo que están atentos y al pendientes de las mujeres, ’es por eso que tomamos eta decisión y esta reacción para que no solamente quede en edificios pintados y no solamente queden en marchas sino que haya una respuesta contundente y esta es una de ellas, estas patrullas y personal de la Secretaría de Seguridad Pública estarán las 24 horas dispuestos haciendo enlaces con 911, por si alguna mujer del estado de Nayarit es agredida marque desde su teléfono’