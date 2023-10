Entregan pelucas y prótesis para pacientes con cáncer en Texcoco

Como parte de la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, mujeres del gobierno municipal y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, vestidas el color rosa, marcharon al jardín municipal en donde conformaron un gran moño, símbolo de la lucha contra este padecimiento.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, acompañada por la directora del DIF Elizabeth Terrazas Ramírez, así como directoras de área y trabajadores de la administración municipal, se organización para visibilizar la necesidad de hacer conciencia para autoexaminarse, acudir al médico y que se detecta el cáncer a tiempo.



A la par del llamado, ser el gobierno municipal de Texcoco a través del DIF municipal en coordinación con la Instituto de Salud del Estado de México, se realizaron las ’Jornadas de salud’ por el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, los días 19 y 20 de octubre con un horario de atención de las 9:30 a 14:00 horas en las instalaciones del DIF ubicadas en calle 16 de septiembre 107, colonia Centro en Texcoco.



Para el día 19 de octubre las instituciones de salud estuvieron aplicando el examen de Papanicolaou y auto exploración mamaria, determinación de peso y talla, oximetría, pláticas de orientación nutricional, odontológicas, prueba de glucosa, detección de VIH/ SIDA, detección de varices por ultrasonido, aplicación de limpieza facial, detección de agudezas visual, aplicación de masajes terapéuticos.



Además de que la fundación ’Jimena’ formara parte de las actividades con la recolección de cabello para aquellas personas que necesiten de una peluca.



Y el 20 de octubre se organizó un ciclo de conferencias ’la importancia de la prevención del cáncer mamario’, testimonio de persona que venció el cáncer mamario, la enfermedad como causa de violencia de género además de clase de yoga y talleres de salud mental.



Cabe destacar que es importante cumplir con los requisitos para los servicios que se estarán dando, como el CURP para las tomas de prueba y glucosa, ir en ayunas, traer ropa cómoda de 2 piezas, no haber tenido relaciones 48 horas antes, no ir menstruando, no aplicación de medicamentos ni duchas vaginales y para la donación de cabello: cabello trenzado, mayor a 15 centímetros, limpio, seco, sin orzuela, ni tinte.



En coordinación con la organización no gubernamental Cahuic, se dictó una conferencia sobre la prevención del cáncer en la mujer, así como se realizó la entrega de pelucas y prótesis para pacientes de cáncer.



El director médico del DIF Francisco Arenas Herrera explicó la incidencia en cáncer en México, señalando que en el 2020, hubo más de 210,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68,000 muertes.



En México, según datos del INEGI, derivados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2022 del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), publicada este 17 de octubre de 2023.



En México, durante 2022, se registraron 23 790 casos nuevos de cáncer de mama entre la población de 20 años y más.



La incidencia nacional de esta enfermedad fue de 27.64 casos por cada 100 mil habitantes para ese mismo año.



Al considerar únicamente a las mujeres de 20 años y más, en 2022 se observó que Colima (165.87), Durango (110.39) y Jalisco (94.03) presentaron las tasas más altas de incidencia de cáncer de mama por cada 100 mil mujeres. En contraparte, Puebla (6.96), Tlaxcala (18.74) y Chiapas (21.44) fueron las entidades con las tasas más bajas de incidencia.



Respecto a la mortalidad ocasionada por esta enfermedad, con datos provenientes de las EDR, del total de muertes por tumores malignos el 9.0 % fue por cáncer mamario dando un total de 7 888 muertes.



Del total de muertes por esta causa entre la población de 20 años y más, 99.4 % (7 838) ocurrió en mujeres y 0.6 % (50), en hombres.



Las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama incluyen:

La obesidad,

Consumo de alcohol,

Antecedentes familiares de cáncer de mama,

Exposición a radiación,

Antecedentes reproductivos y hormonales y,

Consumo de tabaco.



Alrededor de la mitad de los casos se desarrollan en mujeres sin factores de riesgo identificados además de ser mujeres con 40 años de edad o más.



Ante ello el llamado es a tocarse, autoexplorarse y ante cualquier sospecha acudir al servicio médico para un diagnóstico profesional y en caso de ser positivo iniciar de inmediato un tratamiento, ya que este padecimiento es curable cuando se le detecta a tiempo.