Entregan 12 mil tarjetas mujeres con bienestar y canastas alimentarias en Texcoco

TEXCOCO, Estado de México.- La política de austeridad que se ha instaurado en el Gobierno del Estado de México, ha permitido incrementar los recursos de los programas de atención a grupos vulnerables, aseveró la Maestra Delfina Gómez Álvarez, al realizar la entrega de 12 mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en el municipio de Texcoco, su tierra natal.



’Nuestros secretarios de las diferentes áreas realmente han hecho una administración muy buena en los recursos. Sí se redujo, porque eso sí quiero decirlo, sí hubo una reducción de salarios, pero todo ha sido con la finalidad de que nos alcance un poquito más’, señaló la Gobernadora Delfina Gómez.



Originaria de este municipio, en donde cientos de mujeres texcocanas le manifestaron su apoyo, la Maestra Delfina Gómez señaló que este programa surge de la labor ejemplar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desempeñado, y quien además ha enseñado a los servidores públicos que, si no se pierde el contacto con la ciudadanía, se pueden hacer grandes cosas.



Es lo que nuestro Presidente decía, anteriormente el dinero se quedaba en una sola bolsa. Ahora ese dinero afortunadamente se tiene que distribuir y se tiene que compartir entre ustedes, porque es dinero del pueblo. Por eso aprovecho también para decirles, aquí no hay ningún condicionamiento para ese apoyo’, enfatizó la Mandataria mexiquense.



La Gobernadora Delfina Gómez puntualizó que la tarjeta Mujeres con Bienestar es un programa integral, para que las beneficiarias, además de recibir un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, podrán acceder a una red de servicios que van desde la asistencia emocional hasta asesoría médica, jurídica y un seguro de vida.



Además, anunció que en coordinación con los municipios se crearán centros para que las beneficiarias concluyan sus estudios en línea, desde primaría hasta universidad; las primeras en hacerlo serán mujeres de Ecatepec, San Felipe del Progreso y Texcoco.



’Vemos la necesidad de crear espacios para que, efectivamente, las mujeres que no han terminado sus estudios puedan terminarlos en línea, en próximos días vamos a entregarles equipo de cómputo, y aquí, junto con el Secretario de Educación les vamos a pedir que pongan a un maestro en esos centros para que puedan terminar, orientar, y que terminen sus estudios,’ refirió la Gobernadora Delfina Gómez.



Por su parte Juan Carlos González Romero, Secretario del Bienestar del Estado de México, explicó que actualmente en el Programa de Mujeres con Bienestar se encuentran inscritas 650 mil mexiquenses, quienes recibirán por adelantado un depósito de 7 mil 500 pesos correspondientes a tres bimestres. Y refirió que en el municipio de Texcoco ya son 12 mil beneficiarias que reciben este programa.



Precisó que, debido a la veda electoral, también se adelantará la entrega del Programa Alimentación para el Bienestar, por lo que las beneficiarias recibirán tres Canastas Alimentarias, que contienen 24 diferentes productos, para apoyar la economía familiar.



En el evento estuvieron presentes Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, Delegado de Programas del Bienestar en el Estado de México; Elizabeth Terrazas Ramírez, Presidenta Municipal de Texcoco; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y beneficiarias de este programa social.