Entregan 402 títulos de propiedad en Nextlalpan.

NEXTLALPAN, Estado de México.- En un acto de justicia social y de equidad, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México entregó 402 títulos de propiedad en la comunidad Xaltocan, cumpliendo con su compromiso de que la vivienda debe ser un derecho universal para las y los mexiquenses.



’Efectivamente es un día histórico, para muchos es un documento, un papel que quizá no representa nada, pero para ustedes representa todo, el ver ya cristalizado, el tener un documento que ya los hace jurídicamente y legalmente propietarios. Yo creo que es algo que ya muchos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, lamentablemente perecieron en ese intento y jamás pudieron ver ese documento en sus manos", señaló la Maestra Delfina Gómez.



Este programa se realiza a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), que a la fecha ha entregado mil 200 títulos de propiedad, es permanente y abierto para todas las personas que cumplan con los requisitos básicos, y en particular, está enfocado a las mujeres para reducir las brechas de desigualdad en la posesión y garantizar seguridad patrimonial a las jefas de familia.



La Gobernadora Delfina Gómez agradeció a las instituciones colaboradoras por el esfuerzo que realizan para agilizar este proceso. Reiteró que con El Poder de Servir seguirán trabajando para garantizar bienestar de los que más lo necesitan.



"Venimos a refrendar nuestro compromiso, vamos a seguir por aquí trabajando, seguimos en la intención de hacer lo que nuestro Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado que es servir a la gente", afirmó la Maestra Delfina Gómez.



Desde la Plaza Xaltocan, la Gobernadora Delfina Gómez dijo que estos documentos representan un compromiso del Gobierno Federal para regularizar sus lotes, ya que para la construcción del Aeropuerto Internacional ’Felipe Ángeles’ realizaron la donación de 128 hectáreas del predio Xaltocan.



"Muchas gracias por su confianza y de verdad disfruten este documento, disfrútenlo, muchos todavía no lo tienen, pero ya nos dijeron que van a llegar, esa es la intención, cubrir toda la seguridad que podamos darle a nuestros mexiquenses," señaló la Maestra Delfina Gómez.



En su intervención, Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que este día se entregaron 402 títulos de propiedad en Xaltocan. Agregó que en el mes de abril se terminarán de otorgar las escrituras en esta localidad, cumpliendo con el compromiso que se hizo con sus habitantes.



En el evento estuvieron Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México; Jesús George Zamora, Consejero Jurídico mexiquense; Dulce María Rodríguez Cervantes, Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Sedatu; y Lorena Alameda Juárez, Presidenta Municipal de Nextlalpan, entre otros.