Entregan 40 mil canastas en 2023 a familias de Chimalhuacán

Con la entrega de 40 mil canastas alimentarias a familias vulnerables de Chimalhuacán, fue como cerró el programa municipal "Alimentación con Igualdad" en 2023, impulsado por la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, para facilitar el acceso a alimentos de calidad a los grupos más vulnerables.



La última entrega de este programa se realizó en la Plaza Cívica Benito Juárez, en el Barrio Vidrieros, donde más de 3,000 familias recibieron su canasta alimentaria con 18 productos.



Al hacer la entrega, la Alcaldesa Flores Jiménez señaló que hará la propuesta para que el próximo año el Cabildo apruebe el recurso para continuar con este programa en beneficio de miles de familias.



Y agradeció el apoyo y respaldo de la comunidad chimalhuaquense para con su administración: "Son dos años de gobierno en los que hemos redoblado esfuerzos y el tercero no será la excepción, agradezco su respaldo y no me queda más que desearles lo mejor para estas fechas a todas y todos".



Al hacer uso de la palabra, la titular de la Dirección de Bienestar municipal, Sindy Berenice Martínez Cabrera, invitó a los presentes a conocer los programas estatales y federales, con el objetivo de que tengan acceso a estos beneficios como el Programa Mujeres con Bienestar o Apoyo para desempleo, entre otros.