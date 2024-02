Entregan 5 mil tarjetas de ’mujeres con bienestar’ en La Paz

LA PAZ, Estado de México.- El programa integral Mujeres con Bienestar ha impactado positivamente la vida de 650 mil beneficiarias mexiquenses, generando condiciones de desarrollo mediante el acceso a una docena de beneficios en salud, educación y asistencia, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al anunciar la entrega de 5 mil tarjetas a mujeres habitantes en el municipio de La Paz.



’Quiero nada más enfatizar que este programa efectivamente surge como una intención de apoyar a las mujeres y, sin duda alguna, quien nos ha inspirado, quien nos ha mostrado que el poder que tenemos los servidores públicos es precisamente El Poder de Servir, y que lo ha hecho no solamente con palabras, sino con acciones, es nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador’, destacó la Maestra Delfina Gómez.



En el Auditorio de la Escuela Preparatoria No. 7, ubicada en Los Reyes Acaquilpan cabecera municipal de La Paz, la Gobernadora del Estado de México reiteró su compromiso con la igualdad y el bienestar de las mujeres que habitan en los 125 municipios mexiquenses, lo que representa un paso hacia la justicia social.



La Maestra Delfina Gómez subrayó que la tarjeta de este programa llega a los hogares del Estado de México, gracias al esfuerzo de todos, desde la aportación de los mexiquenses que contribuyen con sus impuestos, hasta el adecuado manejo de los recursos con base en el modelo de austeridad instaurado en su administración.



’Otro sector o factor que nos ayuda mucho a esto, pues efectivamente también son las políticas públicas que hacemos como Gobierno estatal, como Gobierno municipal, como Gobierno federal, que es la austeridad’, precisó la Gobernadora Delfina Gómez.



Ante mil mujeres beneficiarias, la Maestra Delfina Gómez detalló que se trata de un programa integral, ya que a través de la tarjeta que hoy reciben también podrán acceder a beneficios, atención educativa y de salud, asistencia emocional, funeraria, jurídica, telefónica y telemedicina, seguro de vida, así como acceso a servicios veterinarios para los animales de compañía.



Al señalar que los programas sociales llegarán a cada uno de los hogares del Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez reiteró que los apoyos se entregan de manera directa, transparente y sin intermediarios.



’Nos interesa mucho mejorar la calidad de vida, pero no solamente económica, no solamente de infraestructura, sino también social’, enfatizó la Mandataria estatal.



En su intervención, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar estatal, informó que, en el municipio de La Paz, ’Mujeres con Bienestar’ llega a 5 mil mexiquenses, y destacó que este programa beneficia a quienes viven en condiciones de pobreza extrema. Mencionó que, por la veda electoral de este año, se adelantará el pago de tres bimestres, por lo que recibirán 7 mil 500 pesos el equivalente a tres bimestres.



Asimismo, indicó que este programa lo creó una mujer para apoyar a las mexiquenses, y tiene como finalidad proporcionarles diferentes apoyos como el poder terminar sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria y universidad.



En este sentido, Sandra Mendoza González, beneficiaria de este municipio, reconoció que la tarjeta de ’Mujeres con Bienestar’ permitirá que las mexiquenses consigan sus metas y anhelos, además de elevar su calidad de vida, ’estoy segura de que éste es el Gobierno de las mujeres no sólo porque una mujer lo encabeza, sino porque esa mujer desde los primeros días de su gobierno ha demostrado que le importamos y preocupamos. Por eso puedo gritar firmemente ¡es tiempo de las mujeres!’, expresó.



En su momento, Cristina González Cruz, Presidenta Municipal de La Paz, agradeció a la Gobernadora el apoyo a las mujeres de este municipio, con el beneficio de esta tarjeta, y particularmente, la ayuda enviada desde el primer minuto que sucedió la tragedia en la Unidad Habitacional Tepozanes, con la implementación de medidas urgentes a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como la instalación de un albergue temporal para las 18 familias afectadas por la explosión de un tanque de gas en este conjunto habitacional.



En el evento estuvieron presentes Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, Delegado de Programas del Bienestar en el Estado de México; Erika Ortiz Coronel, Directora Regional de Programas Federales, así como beneficiarias de este programa social.