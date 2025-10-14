Entregan 70 paquetes de animales de traspatio en Texcoco

Con el propósito de ayudar en su economía familiar, a través de la Dirección del Campo, el Gobierno municipal de Texcoco llevó a cabo de manera regular la entrega de animales de traspatio a la ciudadanía de este municipio a un precio menor al que regularmente puede encontrarse en el mercado externo.



Los paquetes de aves de postura fueron gallinas y pollos, codornices, pavos, patos y otras más como gasapos de conejos, estos animales de traspatio fueron entregados en paquete a quienes los solicitaron.



El titular de la Dirección del Campo, Jesús Paez aclaró que el Ayuntamiento de Texcoco por medio de la dirección del campo es tan sólo un vínculo entre los productores y los consumidores de estos animales, lo que permite cerrar un círculo virtuoso de consumo.



En esta ocasión se hizo la entrega de 70 paquetes entre los que se consideran 150 pavos, 700 pollos, 100 codornices, dando un total de 950 aves entregadas.



En lo que va del año, la administración del municipio de Texcoco encabezada por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, ha entregado más de 5,000 animales de traspatio a ciudadanos interesados en la crianza de aves de corral y conejos.



Se explicó que estas acciones están abiertas a la ciudadanía, y para tener acceso deben acudir a la Dirección del Campo para anotarse en las próximas entregas para ser considerado dentro de los paquetes de producción de traspatio.