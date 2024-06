Entregan constancia de mayoría a Azucena, la primera presidenta de Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 07 de junio de 2024. Tras recibir su constancia de mayoría en el Consejo Municipal 34, por obtener 347 mil 232 votos, Azucena Cisneros Coss, la presidenta municipal electa más votada de la entidad, aseguró que el triunfo fue un logro del pueblo, por lo que iniciará la próxima semana una gira de agradecimiento por las comunidades y para comenzar a organizarse porque hay prisa por sacar adelante a Ecatepec.



La morenista, quien obtuvo el 43.44 por ciento de la votación, recibió, junto a integrantes de su planilla, la constancia que la acredita como alcaldesa para el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.



’Es un logro del pueblo, solo del pueblo, lo que pasó aquí en Ecatepec. Al pueblo nos debemos, y yo solo soy el instrumento de todos ustedes, vamos a estar bien’, afirmó ante cientos de personas que la acompañaron.



Enfatizó que Ecatepec fue el municipio que más votos aportó solo con Morena, a la próxima Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y también para senadores y diputados federales.



Cisneros emplazó a las autoridades locales para comenzar a organizar las mesas de transición con anticipación para el cambio de gobierno.



Ecatepec fue el municipio mexiquense que más votos obtuvo en la elección de los 125 Ayuntamientos.



Mientras que los 5 Distritos federales electorales, aportaron en conjunto 624 mil 369 sufragios solo de Morena, en favor de la próxima Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.



Detalló que ya se encuentra trabajando en el Plan de Gobierno, y además entablando reuniones colaterales con las áreas.



Y se reunirá con autoridades del gobierno actual para dialogar sobre la entrega recepción.



La presidenta electa informó que la próxima semana comenzará recorridos por las comunidades, para comenzar a trabajar con la gente, porque no puede ser una sola persona desde el gobierno.



’No se puede cometer el mismo error, el movimiento no es una persona, son millones el movimiento de Morena es algo tan grande que inició Andrés Manuel, y vamos a responder a todos y sin distingo’.



Tras salir de la Junta Municipal, afirmó que cuenta con apoyo incondicional de la gobernadora Delfina Gómez y de la ahora presidenta de la república electa Claudia Sheinbaum.



Estoy agradecida con el alma y no me alcanza la vida para agradecer lo que han hecho por Morena’, finalizó.