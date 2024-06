Entregan constancia de mayoría a Higinio Martínez y Mariela Gutiérrez

Toluca, Mex.- Al recibir su constancia de mayoría como senador, Higinio Martínez Miranda afirmó que desde el Senado de la República habrá diálogo y consenso con la oposición para sacar adelante el Plan C y las reformas constitucionales que beneficien al país y en respaldo a la próxima Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.





Los 4 millones 700 mil votos obtenidos en la entidad en la votación para senadores, muestran un triunfo contundente del respaldo de las y los mexiquenses por Morena, lo que conlleva el gran reto de cumplir a la gente, afirmó el texcocano, acompañado de su compañera de fórmula, Mariela Gutiérrez.



Precisó que en el Estado de México, Morena cumplió al contribuir con más de 5 millones de votos para el triunfo de la próxima Presidenta de la República, porque la gente aún tiene esperanza en la entidad y en el país, porque la gente salió a las urnas por el convencimiento de la doctora Sheinbaum.



’Hay diferentes razones por las que la gente votó por Morena, los convencimos más, hay esperanza de la gente, hubo votos de todos lados, los contrarios querían que la gente saliera a votar y se cumplió, pero no votaron por ellos’, enfatizó.



En este sentido, afirmó que el Plan C que implica diversas reformas constitucionales saldrán adelante porque es parte primordial de la agenda legislativa del próximo gobierno, pero ello se hará mediante el diálogo y el convencimiento con la oposición, porque no se llegará a avasallar.



’Tenemos que convencerlos, dialogar, trabajar, estudiar a fondo toda la iniciativa que se presente de quien sea, después de un periodo de trabajo, de convencimiento y de dialogo, tomar las decisiones que deben tener una mayoría’





Recordó que en seis años que ha estado en el Senado de la República en la mayoría de votaciones constitucionales que fueron aprobadas fue producto del apoyo de la oposición y ahora toca demostrar con hechos que valen la pena los cambios para el país.



Respecto a los resultados electorales que obtuvo Morena en el país y la entidad, Higinio Martínez puntualizó que la respuesta masiva por su partido obliga a que alcaldes, senadores, diputados federales y locales cumplan con todas las expectativas generadas.



Martínez descartó que vaya a formar parte del gabinete presidencial porque su labor será desde el Senado de la República y respaldar la agenda legislativa de la próxima Presidenta de la República, así como representar dignamente el Estado de México, y ayudar en todo lo que se pueda a la entidad.