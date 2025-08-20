Entregan en Chimalhuacán molinos y ovejas a bajo costo gracias a Secampo

En colaboración de la Secretaría del Campo (SECAMPO) del Estado de México y por gestiones de la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, y del Departamento de Fomento Agropecuario y Forestal, en Chimalhuacán se llevó a cabo la entrega de 185 ovejas y 21 molinos de nixtamal a muy bajo costo como parte de los programas Transformando El Campo y Rescate del Campo.



Al encabezar la entrega, la presidenta municipal de Chimalhuacán agradeció a la gobernadora Delfina Gómez por continuar apoyando a los productores con este tipo de programas, ya que estos impulsan la preservación de las actividades agropecuarias, las cuales refuerzan la economía local.



La adquisición de molinos de nixtamal será de gran ayuda para los productores locales que elaboran masa para tortillas, tamales y sopes, pues les permitirá reducir el tiempo y el esfuerzo en sus tareas diarias, afirmó Omar Noriega González, titular del Departamento de Fomento Agropecuario de Chimalhuacán.



De acuerdo con el subdelegado de Desarrollo Rural de la Delegación Regional de Desarrollo Agropecuario X Texcoco de SECAMPO, ingeniero Virgilio Moreno Figueroa, esta es la séptima entrega de apoyo a las y los productores del municipio con el objetivo de que en el futuro las actividades agropecuarias sean prácticas sustentables en la región.



Marisol Mata, de la colonia San Isidro, comentó que el programa por El Rescate del Campo es una gran ayuda para ella, pues la adquisición a muy bajo costo de un molino la apoyará para que siga con su actividad económica de venta de tortillas.



La entrega de ovejas y molinos contó con la presencia de la titular de la Dirección de Desarrollo Económico del municipio, Beatriz Cuevas Mendoza.



En Chimalhuacán se impulsa y apoya a los productores para preservar las actividades agropecuarias, en coordinación con SECAMPO.