Entregan en Texcoco estímulos a organizaciones de la sociedad civil

TEXCOCO, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció la labor de organizaciones que atienden a la población más vulnerable, al encabezar la Entrega de Estímulos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil.



’Se trata de asociaciones e instituciones de asistencia privada que realizan proyectos en respaldo a mexiquenses en condiciones de pobreza o que requieren una mano amiga que los reconforte’, señaló la Mandataria estatal.



Este año, el Gobierno del Estado de México duplicó el número de organizaciones beneficiadas en comparación con 2024, con el propósito de visibilizar y respaldar a quienes contribuyen a que la entidad sea un espacio de ayuda y solidaridad.



’Es indispensable exaltar el valor de mujeres y hombres de gran corazón, quienes con generosidad ejemplar se convierten en ángeles. En el Gobierno de la Cuarta Transformación reconocemos el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, conducidas por personas de bien que llevan alivio a quienes menos tienen’, afirmó Delfina Gómez.



Las asociaciones beneficiadas fueron: Hogar Infantil San Martín de Porres y Hogar Infantil Juan XXIII Sección Niños, Generando Cambios de Conciencia GESOMEX, Plan B Mejora la Historia, Un Ángel te Cuida, Fundación Sin Pulgas, Proyecto de Acceso al Mundo, Asociación Becando tus Sueños y Patronato San Vicente del Valle.



El evento se realizó en el auditorio Miguel León Portilla del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, con la asistencia de Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar; Fernando Díaz Juárez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Maurilio Hernández González, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura local; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la JUCOPO; así como representantes de las asociaciones.