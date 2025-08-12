Entregan incentivos económicos a talento deportivo, académico y artístico de Texcoco

En un acto de reconocimiento al esfuerzo y compromiso con las texcocanas y Texcocanos, el Gobierno municipal de Texcoco realizó la entrega de incentivos económicos a deportistas y estudiantes destacados, en un evento realizado en las instalaciones del Polideportivo al interior del Deportivo Silverio Pérez.



El presidente municipal de Texcoco Nazario Guitiérrez Martínez, realizó la entrega directo de estos apoyos, durante el evento en el que se reunieron casi 60 jóvenes, representantes de diversas disciplinas como taekwondo, basquetbol, gimnasia, kickboxing, fisicoculturismo, así como talentos texcocanos en robótica entre otras, quienes han demostrado disciplina, constancia y un alto nivel competitivo tanto a nivel municipal como estatal y nacional.



En esta ocasión bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Social, Educación y Deporte, se realizó la entrega de apoyos a 52 beneficiarios con cinco mil pesos casa uno, entre ellos 29 del equipo de fútbol Americano Equipado Toritos, un campeón master en Taekwando, deportistas destacados en basquetbol, así como a dos campeones de robótica menores de edad, uno de ello se encuentra participando en en mundial de Robótica de Beijing.



En su mensaje, el alcalde destacó que esta entrega forma parte de una estrategia integral para respaldar a los talentos texcocanos, brindándoles herramientas que fortalezcan su formación y desempeño. ’Hoy cumplimos una promesa: reconocer a quienes con esfuerzo y pasión ponen en alto el nombre de Texcoco. Estos apoyos no son un regalo, son una inversión en el futuro de nuestro municipio’, señaló.



Recordó que para impulsar el deporte se rehabilitan espacios, pero no se sabe si los deportistas tienen alguna necesidad para realizar su actividad: ’por ello queremos que estos incentivos lleguen directo a los talentos, para cubrir parte de sus necesidades y motivarlos para que sigan adelante’, dijo el Gutiérrez Martínez.



Además de los incentivos individuales, el presidente municipal anunció apoyos económicos adicionales para mejoras en el Deportivo Silverio Pérez, con el objetivo de dignificar los espacios deportivos y fomentar la participación de más niñas, niños y jóvenes. Asimismo, se otorgó un respaldo especial al Club Toritos de Texcoco, en reconocimiento a su labor comunitaria y formativa que permita mejorar la iluminación en estás instalaciones.



Gutiérrez Martínez también subrayó la importancia de abrir espacios donde las y los jóvenes puedan expresarse y ser escuchados. Durante el evento, se dio voz a varios atletas, quienes compartieron su experiencia, sus retos y sus sueños, generando un ambiente de cercanía y compromiso mutuo entre autoridades y ciudadanía.



La tesorera de Texcoco Lizerth Dávila Orozco, afirmó que en el primer semestre del año, se han entregado estímulos económicos a más de 200 talentos en disciplinas deportivas, educativas y artísticas que con su talento han resaltado en diferentes escenarios la grandeza de este municipio.



Con estas acciones, el gobierno municipal de Texcoco reafirma su visión de construir un municipio con oportunidades, igualdad y desarrollo para todos, apostando al deporte y la educación como caminos de transformación. ’Aquí los sueños sí cuentan, y vamos a seguir trabajando para que se hagan realidad’, concluyó el alcalde.