VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Bienestar, realizó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a personas adultas mayores, con lo que suman ya un millón y medio de beneficiarios que este mes recibirán una pensión por adelantado de 12 mil pesos, equivalente a dos bimestres.



’Hoy quiero decirles que en el Estado de México hay un millón y medio de adultos mayores ya cobrando su pensión y ustedes hoy forman parte de ese número. Y como les digo no venimos a regalarles nada, esto se llama justicia social, justicia que ustedes trabajaron toda su vida y nadie había volteado a verlos, hoy ya no, ya son parte de la Constitución. Es un granito de arena que pone el Gobierno de México, el Gobierno estatal, para que ustedes sean felices’, señaló Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar del Estado de México.



Con la representación de la Gobernadora Delfina Gómez, González Romero señaló que entre 2018 y 2024 la pensión para adultos mayores creció significativamente, al pasar de mil 160 pesos a 6 mil pesos bimestrales.



’Ustedes han visto que es un gobierno de hechos y no palabras. Hoy ustedes son derechohabientes de una pensión universal porque así lo marca la Constitución, ya nunca más van a dejar de cobrar’, enfatizó ante mil beneficiarios del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.



El Secretario de Bienestar estatal indicó que la entrega del apoyo económico a los derechohabientes de más de 65 años corresponde a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, debido al periodo de veda electoral. Los recursos se entregarán de manera directa y sin intermediarios, como lo ha instruido la Gobernadora delfina Gómez, subrayó.



En un evento realizado en el Deportivo Luis Donaldo Colosio de este municipio, González Romero enfatizó que las personas adultas mayores merecen el apoyo económico luego de una vida de trabajo y entrega.



Apuntó que la entrega de esta pensión, es reflejo del compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez para el bienestar de las y los mexiquenses, a través de las políticas que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador para construir una sociedad más justa y equitativa, y bajo la filosofía de El Poder De Servir, se acompañan estas políticas para dar prioridad a los grupos que más lo necesitan.



’Somos personas como ustedes, somos muy diferentes a los servidores públicos de sexenios pasados, hoy nosotros venimos a decirles gracias, gracias por la paciencia que han tenido para este Gobierno, pero creo que ha valido la pena. Es un gobierno con hechos y no palabras y así va a ser el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, que a cinco meses de su Gobierno estamos aquí apoyándolos’, sostuvo.



En su participación, Axayácatl Ramírez Chávez, Delegado de Programas para el Bienestar en el Estado de México, señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante varios años ha luchado con mujeres y hombres, como la Gobernadora Delfina Gómez, para cuidar a los adultos mayores, sector que más marginación había sufrido.



Dijo que el abandono y la falta de atención se debió a la corrupción en los programas destinados a las personas de la tercera edad, por ello el Gobierno Federal, busca que los beneficios de este programa estén en la Constitución.



En el evento estuvieron Janet Rodríguez Sandoval, Directora Regional Valle de Chalco Solidaridad de los Programas de Bienestar, y Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, así como beneficiarios de estos programas sociales.