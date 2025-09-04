Entregará gobierno de Ecatepec 62 mil pares de zapatos a estudiantes

Ecatepec, Méx.-Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, anunció que el 3 de septiembre se pondrá en marcha el programa Zapatón, a través del cual se entregarán 62 mil pares de zapatos escolares de piel a estudiantes de preescolar y primaria del municipio.



Durante los meses de septiembre y octubre próximos, el gobierno de Ecatepec entregará zapatos escolares a las niñas y niños que cursan preescolar y primaria, mencionó la alcaldesa.



El Zapatón llegará a todas las escuelas públicas para que los papás y las mamás ahorren ese dinero de la compra de zapatos de sus hijos, en el marco del inicio del ciclo escolar 2025-2026.



Hay que recordar que antes de concluir el pasado ciclo escolar, la presidenta municipal Azucena Cisneros, en un encuentro con supervisores y directores de educación básica, solicitó que informaran a los padres de familia sobre este programa y que hicieran llegar al gobierno municipal los listados con los números del calzado de niñas y niños, además de hacer una proyección de los alumnos que van a ingresar.



De esta manera, la Administración 2025-2027 contribuye con la economía familiar de los ecatepenses.