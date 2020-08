Entregaré el 6 de septiembre Proyecto de Presupuesto de la Federación 2021 a la Cámara de Diputados: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 11, AGOSTO, 2020, 11:38 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, informó que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se presentará de forma anticipada, el 6 de septiembre, a la Cámara de Diputados para su posterior disusión y aprobación.



El Mandatario, refirió que desconoce la propuesta, impulsada por el PRI, PAN y PRD en San Lázaro, para la creación de un Consejo Fiscal Mexicano y mencionó que no puede haber algún otro órgano, a parte del Poder Ejecutivo, que decida sobre cómo ejecutar el presupuesto federal.



"No tengo información sobre este tema y no creo que se puedan usurpar funciones del Ejecutivo. La Cámara de Diputados tiene como facultad principal la aprobación del presupuesto, no puede haber ningún otro órgano que decida sobre cómo ejecutar el presupuesto, eso corresponde al gobierno federal", dijo.



SE PRESENTO EL PULSO DE LA SALUD



El presidente presentó El Pulso de la Salud en donde el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que van 72 días desde que empezó la ’nueva normalidad’ y destacó que desde el inicio de la pandemia de coronavirus en México "hemos logrado una curva epidémica plana", es decir, "con un ascenso lento, lento, lento", además de que la capacidad hospitalaria esté arriba de 45 por ciento.



El funcionario detalló que 15 estados tienen un patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de reducción de casos y sólo seis entidades tienen un patrón ascendente, es decir, "está aumentando su número de casos y es la curva epidémica inicial, no es un rebrote". Mientras que en un estado hubo "un periodo en donde ya estaba en reducción y posteriormente se tuvo un ascenso".



CONVOCATORIA PARA CONDECORACION

A PERSONAL DE SALUD





El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que a partir de hoy se hará pública la convocatoria para la Condecoración Miguel Hidalgo para personal de salud que atiende la emergencia sanitaria por covid-19, en la cual se entregarán 58 condecoraciones.



"La intención sería que éstas 58 primeras condecoraciones puedan ser entregadas en el mes de septiembre", comentó.

Reveló que el consejo de premiación votó por el diseño de la artista Carmen Tapia, quien es originaria de Taxco, Guerrero, "hizo este diseño que pueden ver aquí, está inspirado en el escudo de Zitácuaro, precursora del Congreso de Chilpancingo que en 1813 se determinó la abolición de la esclavitud".



ENTENDIMIENTO CON EMPRESAS DE EU Y

CHINA PARA FASE 3 DE VACUNA



El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dio a conocer que hay entendimiento con una empresas de Estados Unidos y dos de China para que en México se realice la fase 3 de estudios clínicos de la vacuna contra el covid-19.



"Tenemos entendimiento con tres empresas distintas, una de Estados Unidos y dos de China. ¿Qué va a suceder? Que en México se lleve a cabo la fase 3 del protocolo clínico conforme a las normas de la Secretaría de Salud. Es el caso de Janssen Pharmaceutica, CanSino Biologics y Walvax, entre septiembre y enero tendríamos cuatro protocolos fase 3", indicó.



MEXICO TIENE FONDOS PARA COMPRAR VACUNA CONTRA CORONAVIRUS



El presidente reconoció que el país tiene los fondos suficientes para comprar la vacuna contra el covid-19, pues se cuenta con una reserva de hasta 100 mil millones de pesos.



"Aun comprándolas el gobierno de México tendría los fondos suficientes, si cuestan mucho las dosis, tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos, si es un costo moderado hasta 50 mil y si es un costo bajo hasta 25 mil millones porque tenemos finanzas públicas sanas y lo más importante es la salud del pueblo", agregó.



CAPTURA A EX FUNCIONARIOS DE LA PF



El Presidente aseveró que "se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción, de no ser encubridores", luego de las órdenes de captura contra 19 ex funcionarios de la Policía Federal.



"La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal, entonces se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes", añadió.



SERVIDORES PUBLICOS CESADOS POR

VINCULOS CON GARCIA LUNA



El mandatario dijo que van 30 funcionarios cesados por vínculos con Genaro García Luna, tras una nueva revisión "para que no quede nadie, se han despedido a cerca de 30, pero se volvió a hacer una revisión porque no queremos que haya involucramiento".



VOLVERIA A SALUDAR A LA MAMA DEL CHAPO GUZMAN



El presidente afirmó que volvería a saludar a la mamá de Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, pues dijo que "la volvería a saludar si me la encuentro, ahora ya no de mano, por qué no voy a saludar a una anciana", luego de que ayer el ex presidente Felipe Calderón rechazó que su sexenio hay sido un narcoestado.



"¿Que se liberó al hijo? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque es su secretario de Seguridad", puntualizó.



También, el Presidente pidió a Calderón no echarle la culpa por decir que en su gestión hubo un narcoestado, "ayer se enojó el ex presidente Calderón conmigo, yo qué culpa tengo, no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos, García Luna fue su secretario de Seguridad".