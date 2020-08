Entrena Itzel Sánchez en casa para estar lista cuando retomen las competencias deportivas

• Indica que ella y su entrenador esperan a que se normalice el calendario para retomar la actividad competitiva.



Zinacantepec, Estado de México, .- La corredora mexiquense Itzel Iliana Sánchez Salazar afirmó que trabaja en casa con el objetivo de retomar la actividad competitiva cuando se normalice el calendario deportivo, modificado ante la pandemia por COVID-19.



La atleta mexiquense que entrena bajo las instrucciones del profesor Reyes Hernández, detalló que previo a la contingencia su intención era participar en el Encuentro Nacional Indígena, donde buscaba mantener su calidad de campeona.



’Mi entrenador y yo platicamos acerca de los eventos en que iba a participar, me preparaba para pruebas de distancia larga, quería asistir al Encuentro Nacional Indígena, era el último año en el que podía competir’, declaró.



Explicó que actualmente, junto con su entrenador, se encuentra en espera de que se reorganice el calendario deportivo para poder trazar un plan y decidir en qué eventos participar.



’Han sido cuatro meses un poco difíciles, el primer mes no se sentía complicado, porque íbamos empezando, era algo nuevo entrenar en casa, nos mandaban nuestra sesión y tenía la oportunidad de hacerlo en la mañana o en la tarde.



’Después fue difícil porque el espacio donde puedo entrenar no es muy grande, es lo complicado en cuanto a hacer distancia, pero tampoco podemos exponernos a ir a donde hay mucha gente’, señaló Itzel, al recordar las sensaciones que le ha provocado esta situación.



Finalmente dijo que este confinamiento le ha servido, pues ahora para hacer trabajo de distancia debe tener una mayor concentración, además de que su alimentación se ha beneficiado comiendo más saludable y con mayor régimen en los horarios.