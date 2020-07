Entrenan boxeadores mexiquenses de manera constante para no perder formación deportiva

Organizan panel para orientar a entrenadores y atletas en diferentes temas.



Zinacantepec, Estado de México, 9 de julio de 2020. El Presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de México (ABEM), José Alfredo Castillo Torres, aseguró que durante estos tres meses de confinamiento por COVID-19, se han desarrollado diferentes estrategias para que las y los boxeadores mexiquenses continúen entrenando y no pierdan la forma deportiva.



’En lo general están intentando no perder la forma deportiva, se hacen los esfuerzos para que el desarrollo no se pierda por completo, se trata de intercalar con los muchachos que están encaminados a una competencia nacional o internacional, es variarle el trabajo entre la etapa general, que es la que estaríamos llevando, la etapa de tránsito y metiendo unos piquitos’, declaró el Presidente de la Asociación.



Por otro lado, el responsable del boxeo en la entidad detalló que trabajar aspectos de técnica sin la presencia del entrenador con los pugilistas, es muy complicado, porque a pesar del uso de videos y aplicaciones por internet, puede que los resultados no sean los deseados.



’Desarrollar técnica es difícil, porque es con base en repeticiones, y sin la supervisión de los entrenadores se vuelve complicado, puede generar que mecanicen movimientos de forma incorrecta’, explicó Castillo Torres.



El Presidente de la ABEM comentó que cada profesor es el encargado de dirigir a sus atletas en este proceso y aclaró que no ha sido sencillo, ya que nadie que trabaje alrededor del deporte estaba preparado para afrontar esta pandemia.



’Cada uno de sus entrenadores son los que llevan el seguimiento, dependiendo de las posibilidades que los boxeadores tienen para realizar las actividades y que el entrenador pueda evaluar. Hemos notado mucha confusión al respecto y es lógico porque nadie en alguna área del deporte se preparó para esto, no hay metodólogo, entrenador, médico o psicólogo que nos diga que se pueda hacer’, aseveró.



Finalmente, Alfredo Castillo comentó que con el objetivo de apoyarse e intercambiar experiencias y puntos de vista realizarán para finales de este mes un panel para orientar a entrenadores y boxeadores en diferentes temas.