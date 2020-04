Entretenimiento para la familia con el origami

Desarrolla habilidades psicomotrices, memoria, pensamiento lógico, creatividad y concentración.



Texcoco, Estado de México, 9 de abril de 2020. El origami o arte de doblar papel es una de las actividades que las familias mexiquenses pueden realizar durante esta contingencia para evitar la propagación del COVID-19, debido a que sólo implica contar con una hoja de papel para hacer figuras por medio de dobleces precisos.



En este sentido, Aldo Valverde Bárcenas, maestro del taller Arte Papel del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), detalló que con el origami se pueden lograr figuras simples como animales o hasta figuras geométricas con un grado de dificultad muy alto, y en este arte se pueden usar desde una hasta 4 mil hojas.



’Se puede incluso usar otro tipo de material que tenga una superficie que se pueda doblar, lo he hecho con una planta que tiene las hojas largas y planas, que mientras está húmeda se puede doblar, no necesariamente tiene que ser una hoja de papel, sólo tiene que ser una superficie que se pueda doblar y que sea plana, como plástico, papel o cartón’, explicó.



Indicó que al practicar esta actividad se desarrollan habilidades psicomotrices, de memoria, pensamiento lógico, estimula la creatividad, concentración, crea tolerancia a la frustración y paciencia, además de relacionarse con la geometría y las matemáticas.



Aunado a esto, Valverde Bárcenas destacó que el origami puede realizarlo cualquier integrante de la familia, desde los más pequeños hasta adultos mayores, lo que convierte esta actividad en el ejercicio ideal para esta cuarentena.



’El 90 por ciento de los trabajos que yo hice, los he hecho en casa, yo creo que es un buen momento de aprender y quizá sólo lo que haga falta es qué medios o lugares para empezar, en caso de no conocerlo, en internet pueden aprender con textos, imágenes, videos, perseverar e intentarlo y creo que tienen todas las posibilidades de descubrir que tienen una gran habilidad guardada’, comentó.



Es de referir que existen diversos tipos de origami, el básico, donde se realizan dobleces simples, el húmedo, que consiste en humedecer las hojas de papel para permitir mayor flexibilidad y posteriormente secarla, para que la figura mantenga su forma, origami modular, en la que varias piezas de origami, se ensamblan para formar figuras geométricas.



También una de las técnicas más delicadas y complejas de este arte es el origami teselado, en la que los dobleces forman mosaicos. ’De un pliego de dos por dos metros, la figura resultante puede ser de tan sólo 10 centímetros, pero con un grado alto, que parece que estás viendo una figura en 3D, aplanada y con volumen’.



Una de las figuras más sencillas puede ser un pez, en la que con siete pasos se puede realizar, en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=wewBjHFpKNo pueden ver su realización, se necesita una hoja cuadrada del color que se desee de 10 por 10 centímetros.