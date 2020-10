Entrevista a Bahiano excantante de ’Los Pericos’

Previo a su concierto en streaming, presentara su quinto álbum como solista titulado ’Original Roots’, entre las colaboraciones del álbum figuran las de Fidel Nadal, Los Cafres, Dread Mar I y Gustavo ’Cucho’ Parisi de Auténticos Decadentes, entre otros músicos de la escena local.



Bahiano, quien fue cantante, letrista y compositor de la banda de reggae y rock ’Los Pericos’ es uno de los cantantes pioneros del reggae argentino, es un cantante, compositor y conductor de radio y televisión argentino.



Cabe mencionar que al dejar a la banda ’Los Pericos’ con un cambio interior y un mejor cuidado de su estado físico, Bahiano recluta a un grupo de jóvenes músicos con quienes forma su nueva banda, y edita su primera producción discográfica como solista.



Aquí inicia la entrevista el columnista Antonio Martínez.



Antonio Martínez - ¿Qué nos comentas acerca del concierto que darás el 23 de octubre?



Bahiano - Es un concierto por streaming será el 23 de octubre que es viernes, en México se transmitirá a las 20.00 horas, va a ser la transmisión en directo desde un estudio con tres cámaras e iluminación, con toda una buena puesta, visuales y todo lo demás y voy a estar haciendo repertorio de los 33 años de trayectoria 17 años con Los Pericos y 16 años como solista con 5 discos editados como solista, voy a tener un set que van a ser aproximadamente 19 canciones con las que voy recorriendo diferentes etapas de mi trayectoria.





Antonio Martínez - ¿Algunos de los temas que cantaras en este evento?



Bahiano - Bueno la gente que conoce mi trayectoria y demás ya puede ir suponiendo, voy a hacer un recorrido por todas mis etapas donde aproximadamente van a hacer 19 canciones.





Antonio Martínez - ¿Cuantos músicos te acompañaran en este concierto?



Bahiano - Eso es bastante especial como es el streaming, no es lo mismo que en un escenario, por ahora lo que estoy haciendo es elegir las canciones y después decidir cuántos músicos me van a acompañar, hay distanciamiento social hay que llevar muchos protocolos también para hacer ese mismo streaming, voy a tener solo la gente justa, no más invitados dentro del set de filmación, tiene sus cuestiones y sus protocolos qué hace al trabajo que se va hacer en el escenario.





Antonio Martínez - ¿Cómo vez esta nueva modalidad de los conciertos transmitidos en streaming?



Bahiano - yo creo que es una muy buena herramienta que no va a dejar de usarse, por más que todo el ámbito de sanidad mundial mejore, yo creo que también hay que aprender a relacionarse otra vez de esta plataforma, y va a seguir siendo usada, yo creo que hay gente que se acostumbra y hay gente que todavía no, pero bueno es como todo lleva su tiempo y me parece que es una herramienta importante qué le sirve a muchísima gente, eso yo estoy dando también proyectos por Zoom, que también son en streaming por video-llamada en streaming en diferentes partes del mundo, pero por la pandemia la gente empezará a buscar nuevas formas de comunicarse sin tener una cercanía qué nos afecta por el momento.





Antonio Martínez - ¿Al componer tus temas como es el proceso de creación, de la música y las letras?



Bahiano - En mi caso que no ese mismo caso de todos los colegas, una noche pasó mirando la hoja en blanco por qué sirve de inspiración para las primeras palabras que utilizó para la canción o el título o una de las estrofas, con algún tipo de hilo y después voy tratando de encontrarle una historia también o algún decir o algún mensaje.



Tocaba la guitarra cuando era más chico, pero tengo un problema en el dedo meñique de falange, pero generalmente lo manejó con un ukulele y una grabadora grabo la estructura de las canciones, las primeras melodías, las primeras frases y después de ahí me junto con mi productor y empezamos a trabajar sobre esas canciones.





Antonio Martínez - ¿Cuáles son las temáticas que manejas en las letras de tus canciones?



Bahiano - Las temáticas probablemente no son autorreferenciales yo creo que soy una persona muy observadora y creo las canciones de experiencias que en algún porcentaje puede ser propias, pero tiene que ver con lo que yo veo mucho cada canción, tiene su propio mundo y su propia forma de decir las cosas.





Antonio Martínez - ¿Actualmente te encuentras componiendo material discográfico nuevo?



Bahiano - No, mi material nuevo salió el año pasado en noviembre del año pasado salió ’Original Roots’ qué es mi quinto disco como solista, 100% reggae es un disco donde tengo invitados a Fidel Nadal, Los Cafres, Dread Mar I y Gustavo ’Cucho’ Parisi de Auténticos Decadentes, entre otros músicos de la escena local, esta pandemia a mí no me género la composición, pero si me generó escuchar muchísima música, así entre otras cosas estuve seis siete meses escuchando música, entre otras cosas con mi vida privada.





Antonio Martínez - ¿Qué nos puedes comentar de tu trayectoria musical y cómo ha sido aceptada a través del tiempo?



Bahiano - Yo creo que siempre fue positiva siempre fue experimental, tanto los 17 años que estuve en Los Pericos y los 16 años que estoy como solista, realmente ha sido siempre experimental y he disfrutado con altibajos con cosas buenas y cosas malas, con éxitos y fracasos, cómo es la vida misma si tuviera que volver a elegir una nueva vida elegiría la misma.



¿Tus temas van enfocados al reggae o algún otro estilo musical?



Bahiano - Tengo una línea de reggae obviamente cuando estuve con Los Pericos no era al 100% reggae había muchas canciones que no lo eran y otras que sí, bueno en mi caso como solista, soy una persona que escuchó muchísima música, entonces no solamente escucho reggae, escucho muchísima música diferente, pero el ritmo con el que más empatía tengo es el reggae claro que sí.



Antonio Martínez - ¿Cómo fue la realización y la grabación de tu quinto álbum titulado ’Original Roots’?



Bahiano - Ese disco se grabó el año pasado la mayoría de las canciones las compuse con un ukulele soprano después me reuní con mi productor que se llama a Matías Zapata y empezamos con toda la preproducción del disco, de elegir tonalidades, elegir más que nada el audio y lo que llevaría el disco, en general fue un trabajo de aproximadamente 4 meses y lo grabamos en diferentes estudios en Buenos Aires, fue hacer un trabajo previo antes de entrar al estudio, la mayoría de las canciones estaban al 90% sólo había que terminar o puntillar y al final quedaron solo 9.





Antonio Martínez - ¿Expectativas que tengas a futuro en tu carrera musical?



Bahiano - Seguir con la vida en el escenario, ver una directiva más clara con respecto a la sanidad porque nosotros los músicos también vamos de la mano con el turismo y con el transporte, en esas situaciones con tanto protocolo, la situación aquí en Argentina es un poco complicada y en otros lugares también así como estará en México, en estos momentos pero para ir a México a dar un concierto por ejemplo, yo tengo que tomar un vuelo, para tomar un vuelo e ir a México, tengo que estar en un hotel y a dónde quiera que me dirija, tengo que ir por transporte aéreo o por vía terrestre, ir a hotelería, es como que no está muy claro todavía para poder proyectar lo que se puede hacer, por lo pronto aquí en México como en otros países, como en mi propio país, la herramienta la considero experimental y poder llegar a casa de los seguidores de los de los fans y los demás, al menos con esta herramienta parece sumamente importante para nosotros de ahí nos tenemos que mudar y viajar hoteles y etcétera etcétera.





Antonio Martínez - ¿Qué le dirías al público para que participe y te vean por sreaming en este concierto próximo?



Bahiano - Bueno hay gente que me conoce desde hace muchísimos años, muchos que también estarán crecidos y algunos también se van sumando, se va sumando más gente también, que, si quieren escuchar buena música y si quiere pasarla bien en en primera fila, porque el streaming es eso también primera fila, escuchando buen sonido y demás esto va a ser así.





Antonio Martínez - ¿Los músicos que te acompañaran de donde son y habrá metales?



Bahiano - Todos los músicos son de acá de Argentina de mi país, como si fuera un show pero nada más transmitido por streaming, y metales creo que no habrá, porque es un poco complicado para el streaming, me encantaría porque muchas de mis canciones también tienen metales, pero es un poco complejo lo que es transmisión lamentablemente todavía no se ve la forma para que se escuche mejor, el sonido por todos los micrófonos que se utilizan, es un tema que se tiene que ir viendo la manera de que vaya avanzando la mejora del streaming y se pueda escuchar mejor de otra manera.





Antonio Martínez - ¿Dónde te pueden seguir para saber de tus presentaciones y todo lo relacionado?



Bahiano - Por mis redes, en instagram Bahiano música, por facebook Bahiano - oficial y por tik tok Bahiano música, también.





Antonio Martínez - ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista?



Bahiano - Estoy también a la espera de que todo mejore poder visitarlos nuevamente, poder plantear también a los seguidores y a la gente que le gusta la música, tener contacto con sus artistas en vivo, todos ahí concluyendo en un festival, en un concierto, en algún lugar, en un bar, en un evento o dónde fuere, está faltando esa comunicación con el público.



Antonio Martínez - bueno por mi parte sería todo agradeciendo que el tiempo que tuviste par esta entrevista y deseándote mucho éxito en tu carrera profesional musical.