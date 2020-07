Entrevista a Cherrie Montanna, realizada por el columnista Antonio Martínez, con respecto al Homenaje Póstumo de Charlie Montana, a celebrarse el 8 de agosto a las 8.00 p.m., vía streaming. Gran concierto que no te puedes perder, invita a todos tus conocidos a pasar una velada extraordinaria.



Antonio Martínez ¿Cómo inicia la idea del homenaje póstumo a Charlie Montanna?



Cherrie Montanna - Bueno realmente el equipo de ’Rock Revolución’ nos buscaron de alguna forma para llevar a cabo este homenaje, Aunque ellos de alguna forma ya tenían planeado el cómo se llevaría a cabo.

Después de algunas juntas fue como se le empezó a dar un poquito más de forma al proyecto, fue como también se empezó a dar un poquito todo.

Varios amigos y colegas de Charlie se han ido sumando y muchos otros por cuestiones del confinamiento, con todo el amor de su corazón dieron de respuesta que sí, y realmente con el mismo dolor, otros por el confinamiento dicen no salgo.

Este homenaje será transmitido desde un estudio de televisión que está ubicado aquí en Neza, y algunos por el confinamiento se les es complicado ahorita salir, ahorita se están complementando algunos amigos músicos de Charlie y la banda de base obviamente son los elementos integrantes que tenía Charlie, esa alineación, para qué para que no se pierde es esencia, y así poco a poco se fue moldeando este proyecto



Antonio Martínez ¿Cuánto tiempo se llevó la planeación de este acontecimiento?



Cherrie Montanna - Se podría decir que dos semanas van pasando los días y hay algunos detallitos que se van puliendo, y van haciendo nuevas propuestas, para mejorar, y si en lugar de esto hacemos esto otro, detallitos que se van afinando, a mí me ha costado un poquito de trabajo, ya que no estado muy cuerda o al 100 %, ya que es un poco reciente y llegó un momento en el que dije a ver, si se va hacer este homenaje, qué sea un proyecto bien, con amor y bien pensado para sus fans para que salga bien.

Hay algunos amigos y músicos que se quieren sumar, se comunican con nosotros y nos dicen que quieren participar el evento era de una hora y ya se extendió a dos horas, espero que sea el primero de algunos cuantos más, para que las personas que quieran seguir participando, pues tengan la oportunidad de interpretar las canciones de Charlie, y así se le va dando un poquito más de forma, unas cuantas pulidas más y el evento queda perfecto.



Antonio Martínez ¿Cómo se seleccionaron a los invitados y si accedieron todos a participar?



Cherrie Montanna - Muchos de ellos son algunas personas que tuvieron alguna colaboración con Charlie y otros invitaban a Charlie hacer canciones inéditas entonces muchos de ellos se subían al barco, y dicen yo quiero estar y de alguna forma para realizar el homenaje de Charly y muchos nos buscaron, pero precisamente por la situación decían si le entro, pero por el momento dame chance, voy hacer un huequito o cosas así, pero realmente todos fueron inercia de mi corazón.



Antonio Martínez ¿Cuáles figuras emblemáticas del rock participarán?



Cherrie Montanna - Guadaña de Bostik, el vampirito de Sur 16, Rock Levario, también va Perro callejero, y Nana Pancha por mencionar algunos, la mayoría dijeron que sí, pero por cuestiones de lo que está pasando, por eso como que frenaron un poquitito su participación.



Antonio Martínez ¿Participan integrantes de los grupos Mara y de Vago?



Cherrie Montanna - Sí, creo va León Vago.



Antonio Martínez ¿La fundación Charlie Montanna que apoya a niños y adultos mayores, continua? ¿y si participará de alguna forma en este homenaje.?



Cherrie Montanna - Si la fundación continuará de aquí a muchísimos años más, pues está hecha a 100 años y de alguna forma es imposible echar en el olvido todo el esfuerzo que Charlie hizo para tener sus papeles bien, la fundación continua.



Antonio Martínez ¿Algunos comentarios u observaciones de los invitados respecto a este homenaje?



Cherrie Montanna - Los invitados están muy contentos y obviamente están muy consternados también, aquí lo difícil va a ser escuchar a la banda de Charlie, la música que ya no va a estar su voz, pero los músicos, los artistas, ellos van a dejar todo corazón todo el feeling, para que los fans de alguna forma estén contentos y satisfechos.



Antonio Martínez - Este homenaje es en formato streaming, ¿desde dónde se transmitirá?



Cherrie Montanna - Es en un foro de televisión que está ubicado de Neza.



Antonio Martínez ¿Qué le dirían al público para que participe en este homenaje póstumo a Charlie Montanna?



Cherrie Montanna - Pues mira en lo personal les diría es un proyecto que está pensado obviamente con todo el corazón y muchísima nostalgia, con muchísimo amor, simplemente por eso, para recordar a Charlie que ya no está, ni estará más, nada es eterno, pero es su música algo que va a trascender a generaciones, y ese es el objetivo que se siga escuchando su música de alguna forma.



Antonio Martínez ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista?



Cherrie Montanna - Muchísimas gracias a todos sus fans por sus mensajes tan bonitos, tan cálidos, llenos de amor, se les agradece todo el cariño, el amor y de muchísima fortaleza, hacia mi persona, el cariño, el amor y el respeto y la fidelidad que le dieron con el corazón en persona a Charlie, él lo sabía de sobra, y de alguna manera se fue el muy contento, en cuestión de sabia que su público lo amaba, entonces es lo que yo les diría gracias infinitas por su apoyo, muchísimas gracias por el espacio y espero que disfruten muchísimo el homenaje.



