Entrevista a el grupo de rock ’PredadoR’

Antonio Mtz. - ¿Cuánto tarda la producción del tema ’Fuera de Control’ desde su planeación hasta tenerlo terminado?

Predador- La grabación la hicimos cada quien, desde su lado, la maqueta ya la teníamos hecha desde hace un rato, quizá cuatro meses cuándo decidimos que éste iba a ser el segundo sencillo, porque nos saltamos uno que ya teníamos hecho antes ’Fuera de Control’, nos tardamos como mes y medio más o menos.



Antonio Mtz. - ¿Dónde fue grabado ’Fuera de Control’ y cómo surge la idea de realizar este tema?

Predador- Bueno yo hice una maqueta y comencé hacer los riffs, la estructura de la canción, nosotros en la madrugada ya después de horario de trabajo y todas estas cosas, es cuando platicamos un poquito y nos mandamos ideas de lo que ya hemos hecho, yo mandé la idea por chat por whatsapp y les encantó la idea, dijeron me prende cañón, eso fue como a la 1 de la mañana y como a la 1:20 Dave me regreso un audio, con la melodía de la rola el clásico wash and wear, antes de que tenga letra, me envió luego la melodía y dije está increíble, dije vámonos por ahí y empezamos a trabajar, en un par de días ya estaba hecha la letra y fue así que se avanzó muy rápido esa canción.



Antonio Mtz. - ¿Cuándo inicia el grupo Predador y cómo seleccionan el nombre de la banda?



Predador- La banda inicia en agosto del año pasado decidimos ya ponernos hacer música, pero ya previamente Charly y yo ya estábamos cómo maketeando, fue en agosto cuando invitamos a Dave y de ahí empezamos a machetear y realmente la idea del nombre sale hasta principios de año, pues estábamos más clavados en componer y sacar el primer sencillo, y empezó a realizarse la lluvia de ideas y después de estar pasando por varios nombres optamos por ’Predador’.





Antonio Mtz. - ¿Actualmente cuantos son los integrantes del grupo, que instrumentos tocan y de donde son originarios?



Predador- Esta Dave Chamán en la voz es originario de San Luis Potosí, Charly Muñoz que él está en la batería, él es de Ciudad de México y yo que soy Tavo también de Ciudad de México, esa es la alineación tenemos, ahí el tema del bajo que está como flotando, ya que la idea es ser sólo tres y poder invitar a diferentes bajistas, a que se unan a cada una de las canciones, ya cuando tengamos presentaciones en vivo, ya tenemos quién va a tocar el bajo, la idea es sólo estar los tres y estar invitando gente a participar en cada una de las canciones.





Antonio Mtz. - ¿El Tema ’Fuera de Control’ tiene video, y que respuesta ha tenido por parte del público?



Predador- Acabamos de estrenar el viernes ’Fuera de Control’ y ahorita la respuesta ha sido buena, en cuanto a reproducciones vamos bien, no tiene video todavía, porque como te digo acabamos de estrenarlo, pero sí estaría muy bien más adelante poderle hacer un videíto.





Antonio Mtz. - ¿Con su música y sus letras, tratan de dar algún mensaje o hacer reflexionar al público que los escucha?



Predador- La cuestión de las letras está muy abierto, no tenemos como un tema de que vamos a hablar, de en contra de algo, no, realmente hacemos las letras que Dave es el encargado de hacerlas, más bien ponemos como un tema y sobre eso Dave desarrolla las ideas pero no tenemos como una línea para estar haciendo las letras, por un solo canal, podemos hablar como en ’Anaconda’ qué es un tema de más como de una relación, a ’Fuera de Control’ que es como una situación que sin haberla pensado por ese lado suena como muy adaptable a la realidad.





Antonio Mtz. - ¿Cómo ven la escena nacional en la actualidad, y a los grupos de rock en nuestro país?



Predador- La escena yo la veo increíble, desafortunadamente ahorita nos mandaron a guardar a todos, pero fuera de eso la escena estaba bien chida, yo que estoy en Ciudad de México vivo a las bandas como se ven, muchas bandas tocan y si se apoyan a estar ahí, si hay un buen movimiento y está padrísimo qué que hay como esa unión nuevamente, hubo unos años en los que lo que no estuvo tan chido, porque me tocó relativamente verlo, dentro de las diferentes ramas, los que son un poco más pesadito, los que son un poco más pop, todos están en un mismo canal y eso porque puedes llegar a una tocada y ver grupos que tocan como ’indie’ o uno unos más metaleros otros que tocan ’progre’, yo la veo muy chido por ese lado, creo que va muy bien.





Antonio Mtz. - ¿Que nos pueden comentar de su 1er tema ’Anaconda’?



Predador- Anaconda tuvo muy buena respuesta, comenzó en una de las primeras maquetas que yo envié a Charly antes de que se sumará Dave y le prendió la idea, dijo hoy está buenísimo hay que hacerla, y coincidió que yo me iba a ir por parte del trabajo a una actividad en Zapopan, entonces de ahí se iba a presentar en una actividad en ese evento y ahí comenzamos a llamar cuando Dave terminó su presentación empezamos echar unos coversitos, tipo de rolitas como más viejitas y fue ahí donde platicamos y le dije mira estoy haciendo este proyecto y curiosamente aquí en el cel traigo una de las rolas, dijo a ver pues pónmela, pongo lo que ahora es ’Anaconda’ y dijo está increíble yo me apunto y desde ahí para acá ya tiene un poco más de un año eso que te hablo fue en agosto y ya para diciembre comenzamos ya a formalizar un poco más las ideas, en enero fue cuando grabamos y ya cuando la rola estaba lista fue cuando nos mandaron a todos a guardar y prácticamente se cortó, pero sí estuvo padre porque aunque no nos vimos nunca los tres en el estudio, sí tuvimos la oportunidad de los tres grabarla en ese estudio, coincidió que cuando vino Dave a grabar la voz yo andaba de viaje, cuando yo grabé las guitarras él no estaba aquí, por la misma situación de que vive en San Luis, pero estuvo bien chido cómo logramos hacer esta química en esta canción que tocó Waldo García el bajo, por cierto es un excelente bajista y es así cómo nace ’Anaconda’, y así todo iba muy relacionado como el nombre de ’Predador’ con esa situación de tener como animales, como una anaconda por ejemplo, si pones un poco de atención a la letra, te vas a quedar analizar lo que es el mensaje, está muy simple y así fue prácticamente es eso cómo pasó con ’Anaconda’ y esa rola tenido muy buena respuesta y si tiene video igual le hicimos a distancia a cada quien.







Antonio Mtz. - ¿Cuál es el proceso de composición de sus temas en cuanto a música y letras?



Predador- Tomamos las ideas cada quien, yo en este caso pues macheteo en mi casa igual Charly, y de repente Dave hace alguna idea con su guitarra acústica o eléctrica, actualmente todos tenemos como una interfaz y podemos hacer maquetas desde casa lo cual está padrísimo, entonces grabamos ideas y las compartimos por whatsapp y por ahí decidimos la velocidad y lo demás y cada quien le adapta a su programa de edición, y sobre eso empezamos a trabajar, en este caso en los temas que yo he hecho, Dave me pregunta oye de qué se trata esta rola, y yo le digo mira la idea es ésta, X, Y, y bla bla bla, y que incorpore a este personaje, y sobre eso ya empezamos a trabajar de lo que sería la letra, él la desarrolla y sobre eso ya vamos quitando o poniendo, así es como funcionamos estando cada quien en casa.





Antonio Mtz. - ¿Cómo definirían su estilo musical?



Predador- Yo pienso que no estamos tan clavados como en una corriente, me queda claro que todos estamos muy en la onda de escuchar bandas viejitas, nos gusta mucho la onda desde 60s 70s, como que se está haciendo una mezcla de todo esto, sin buscar alguien en específico, a mí en lo particular me gustan mucho los riffs muy característicos, así de esa onda setentera, ya no tanto gain y que te muevan, para mí esa parte es muy importante, y eso sí es un punto importante en la banda, no habido ningún ensayo, vamos a esperar que todo esto calme y si estamos preparando nuevo material, prácticamente el nuevo es el próximo sencillo ya casi está listo, todavía no tenemos una fecha acabamos de soltar ’Fuera de Control’ creo que a finales de enero podría ser, pero la idea es tener preparado material, uno cada mes, para que si todo sale bien por ahí de agosto septiembre eso se termine y podamos volver a salir, ahora sí pensar en ya estar listo, para ir a buscar a donde se pueda tocar presencialmente.





Antonio Mtz. - ¿Cómo ven la nueva modalidad de dar conciertos via streaming?



Predador- Creo que hay que apoyar eso es muy importante, en este caso nosotros no podemos por la situación de la distancia, pero a la gente que lo está haciendo está bien chido, sé que genera un gasto, por eso digo si la banda que va a ser el streaming son tus amigos hay que apoyar, sí es lo que hay ahorita, los que tienen la posibilidad hacerlo, pues hay que hacerlo con todo cuidado, pero las bandas que lo están haciendo ahorita, ya están consolidadas, que ya la gente las conoce, porque las ha visto tocar en muchos shows o en festivales y estas cosas.





Antonio Mtz. - ¿Dónde los pueden seguir para escuchar sus temas, y saber de sus presentaciones y todo lo relacionado al grupo?

Predador- Las redes sociales de ’Predador’ en todos lados estamos como predador music, y los temas están interesantes, sé que ahorita sólo son dos, que es una banda completamente nueva, cada quien por su lado ya llevamos trabajando de una o de otra forma, las producciones están buenas, las canciones desde mi punto de vista están pegajosas, obviamente no podría hablar mal de ellas porque son de nosotros, las escucho y digo si están quedando muy buenas, entonces escuchen a la banda, porque para empezar la voz es muy buena las batacas de Charly suenan increíbles, las guitarras a mí me gustan, creo que van bien, vemos una propuesta, no te puedo decir qué única o algo así, porque final de cuentas ahorita ya casi todo está hecho, traemos una propuesta que está chida, está muy honesta, no estamos tratando de copiar un sonido de alguien, estamos haciendo rolas que nos gustan, vamos tratando de que estás transmitan algo, eso es lo que estamos ofreciendo en el grupo de rock ’Predador’.





Antonio Mtz. - ¿Algo más que quieran agregar a esta entrevista?

Predador- Agradecerte, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, y esto que nos sigan estamos en YouTube, estamos en todas las redes sociales como predadormusic, sabemos por lo menos que estaremos estrenando una canción al mes, ahora que ya cuando todo esto termine, podamos estarlos presentando en algún lado, en cuanto se abra la posibilidad de volver a tocar, poder subirnos a un escenario y créanme que la banda va a sonar muy amarrado en vivo.



Antonio Mtz. - Por mi parte sería todo agradeciéndoles el tiempo que tuvieron para esta entrevista Y deseándoles mucho éxito al grupo predador en su carrera profesional musical