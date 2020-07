Entrevista a Los Dandys

Se presentarán este sábado 15 de agosto en auto-concierto en la Arena Ciudad de México



Entrevista de Antonio Martínez, previa al auto-concierto que brindaran en La Arena Ciudad de México.





Antonio Martínez ¿Cómo se sienten de participar en este próximo auto-concierto en la Arena Ciudad De México?



Armando Navarro Junior - Pues la verdad no sentimos muy honrados muy contentos Muy felices porque A pesar de que estamos viviendo una situación mundial Sumamente delicada Pues estamos tratando de sobrellevar esto Porque creo que es muy difícil y más que Hay mucho riesgo también de no tener la respuesta de todo nuestro público como siempre, Pero tenemos toda la fe en Dios de que Primeramente Dios la gente nos va a apoyar Y qué van a estar a nuestro lado como siempre han estado







Antonio Martínez ¿Que nos tienen preparado además sus éxitos, este sábado 15 de agosto, que temas nos presentarán, hay algo de material nuevo?





Armando Navarro Junior - Los éxitos de sus amigos Los Dandys como son Gema, Tres regalos, Como un duende, Por fin, temas nuevos que ya también tenemos, por ahí sorpresitas también, cabe mencionar que vamos con varios artistas invitados y van Los Tecolines y los amigos de Los Panchos, y obviamente amigos de Los Dandys, en este nuevo concepto que se llama auto conciertos en La Arena Ciudad de México, que se llevará a cabo el 15 de agosto A las 6 de la tarde al parecer.







Antonio Martínez ¿Que nos comentan en esta nueva modalidad, y como iniciadores de la reactivación de la industria de la música, del espectáculo y del entretenimiento, después de lo que está aconteciendo?



Armando Navarro Junior - Pues mira es difícil porque ya llevamos dos meses lo platicamos como producción, porque también somos productores, y buscamos la forma de sacar adelante todo esto porque como quien dice también hay gente que como los músicos necesitan llevar el pan a la casa, afortunadamente también el gobierno no apoyado esa parte, y nosotros buscamos la forma de reactivar esto estamos teniendo todas las medidas de seguridad, todo para que se lleve un buen concierto de forma segura, de forma cómoda y acorde a todo lo que estamos viviendo, te comento van a hacer solamente 180 lugares 4 personas por vehículo, va a ver una sala vip, que tendrá todas las medidas de seguridad para 10 personas, yo creo que vale muchísimo la pena volver a tratar de adaptarnos a esta nueva etapa de que nos va a tocar vivir, de aquí a que encuentran esta famosa vacuna, también de corazón que vamos a tener que aprender a vivir con esto, porque después de mucho tiempo de estar encerrados y también hay mucha gente que por estar encerrada está cayendo en depresión.









Antonio Martínez ¿Esta nueva alternativa para disfrutar de eventos musicales, como una alternativa al confinamiento, como piensan que funcione en nuestra ciudad?



Armando Navarro Junior - Solamente esperamos que bien la verdad, es que estamos con todo trabajando con todo para que esto salga bien, porque creo que en lo personal vamos a tener todas las medidas de seguridad y salud, todo para que no tengamos ningún problema y la gente se cuide, tranquila contenta, puede sin estar pensando en que puede pasar y para disfrutar el show revivir esa época tan linda que fue la época de oro, con esas grandes agrupaciones.







Antonio Martínez ¿Actualmente cuantos integrantes son y cómo surge o seleccionan el nombre del trio, Los Dandys?



Armando Navarro Junior - El nombre de Los Dandys surge después de una gran historia porque antes se llamaban Las tres piedras, ellos al tener una gira en Laredo había una famosa vaselina que se llamaba el Varón Dandy, y uno de los integrantes les dice qué tal si les parece si nos cambiamos el nombre a Los Dandys, ahí surge ese nombre tan famoso ahí ya se cumplen 63 años de estar dando actuación, y de los temas creo que el escritor, eso es algo muy importante, ya que el artista, es muy raro que uno de sus integrantes, son casi todos los éxitos de él, y así afortunadamente en Los Dandys pasó así todos los éxitos son de su mismo integrante y afortunadamente después de 63 años seguimos cantando ’Gema’.







Antonio Martínez ¿Cuantos discos van en su discografía?





Armando Navarro Junior - Actualmente Somos 5 integrantes que vamos a salir esta vez, Javier Naves Cárnico Ruiz, Juan Ruiz, Salvador Ramírez y su servidor Armando Navarro Junior, y Los Dandys originales al ser trío, pero también eran cinco integrantes que eran: José Luis Segura, Joaquín Ruiz, Francisco Escamilla, Güicho Cisneros que era el compositor y Armando Navarro.







Antonio Martínez ¿Que nos pueden comentar acerca de su trabajo musical y su gran trayectoria del 63 aniversario de Los Dandys?





Armando Navarro Junior - Alrededor de 36 discos y afortunadamente 20 discos de los que llevan o de los que ellos hicieron todas las canciones son éxitos, tenemos la dicha o la fortuna De presumir Te los Dandys salvaron una vez de la quiebra a RCA Víctor y está registrado en su historia.





Antonio Martínez ¿Cómo ha sido aceptado Los Dandys a través del tiempo, en conciertos en distintos foros?



Armando Navarro Junior - Es increíble la verdad es algo que no te lo esperas Han pasado miles de géneros musicales Han pasado infinidades de ritmos y infinidades de Artistas Y Los Dandys se siguen manteniendo afortunadamente Hace un año tuvimos en Teatro Metropólitan con Sinfónico a la gente le encantó, y tuvimos el teatro lleno recientemente en febrero tuvimos una colaboración Los Dandys y Trío Los Santos y Manuel José, el teatro estuvo lleno la gente muy contenta gente de Colombia, Ecuador, de Honduras, de Estados Unidos, de España, y ya nos buscan desde ese concierto porque quedaron maravillados, creo que la música está hecha para todos y Los Dandys estamos hechos para todos ustedes, porque han hecho que Los Dandys sean una gran leyenda, un gran legado musical y se lo debemos totalmente al público.



sabes estuvimos con Paquita la del Barrio en el Auditorio Nacional y la gente lo recibió muy bien y más de 23000 personas cantando ’Gema’ increíble, estuvimos con Pedro Fernández en la Arena Ciudad de México, estuvimos con Banda Machos, Banda Maguey y la verdad es que las colaboraciones que hemos hecho han sobresalido a nuestras expectativas, y creo que Los Dandys se hicieron para todo, cualquier tipo de género, va hacer algo increíble, porque mira te voy a contar una anécdota, el trece de marzo antes de que entráramos en la pandemia, Invitamos al Teatro Metropólitan a un aniversario a una banda de rock llamada Bostik, y en realidad nada que ver ahí, y al momento de escuchar las armonías de las voces, las armonías musicales todo, la gente nos abrazó, les encanto y nos aplaudieron debido a que ellos aprecian bastante este show, nos aceptaron súper bien y Bostik quieren que grabemos un disco con ellos desde entonces.







Antonio Martínez ¿Qué le dirían al público de México para que asista a este gran Auto-Concierto?





Armando Navarro Junior - Que recuerde que ese auto concierto está totalmente cuidado desde el más mínimo detalle hasta el más grande todo sanitizado, otra cosa que es muy importante, el concierto va a ser solamente exclusivo porque lo digo así, porque solamente van a entrar 180 autos 4 personas por carro, en la zona VIP ahí van entrar 10 personas o dos carros, entonces vale muchísimo la pena ir, creo que se paga menos por persona que si nos fueran a ver a un teatro, ya sea a las agrupaciones que vamos en ese evento, puedes ir con tu pareja, con tu familia y ya que el evento va a estar totalmente cuidado y algo muy importante, como va a ser un evento pequeño por la limitación que nos va a dar el gobierno, se va hacer un streaming mundial, entonces invitamos a toda la gente a que nos ayude a compartir este evento, para que podamos cumplir estas expectativas que estamos haciendo para todos ustedes.











Antonio Martínez ¿Dónde los pueden seguir para saber de sus presentaciones y demás?





Armando Navarro Junior - Nos pueden seguir en la fanpage de Facebook qué es: Los Dandys de Armando Navarro, en Instagram también, se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo y todas las colaboraciones que vamos a hacer.





Antonio Martínez ¿Algo más que quieran agregar a esta entrevista?



Armando Navarro Junior - Qué les damos las gracias infinitamente a todos, también a ustedes por hacernos entrevistas por buscarnos por apoyarnos, porque sin ustedes tampoco seríamos nada, en verdad gracias a toda la gente hermosa por su apoyo que nos dan en todos estos años, porque crean lo que sin ustedes Los Dandys no llevarían ni tres días, así que muchísimas gracias de todo corazón, y estamos para servirles.



Fue así como dio termino esta entrevista que tuvimos con Los Dandys previo a su 63 Aniversario de trayectoria musical y su Auto-Concierto este sábado 15 de agosto en la Arena Ciudad de México.