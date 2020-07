Entrevista a Real de 14

Entrevista hecha por Antonio Martínez, previa al auto-concierto que brindaran en La Arena Ciudad de México.



¿Cómo se sienten de ser partícipes para este primer auto-concierto en la Arena Ciudad De México?





Pues para nosotros es un privilegio y una satisfacción muy grande que se haya tomado en cuenta al blues y no solamente al blues, sino a Real de Catorce, en la música en vivo, es muy interesante para nosotros poder dar el banderazo junto con nuestros amigos Salvador y Los Eones, es un verdadero gusto.





¿Que nos tienen preparado además sus éxitos, este sábado 8 de agosto, que temas nos presentarán, algo de material nuevo?





Vamos a hacer un repaso por toda nuestra carrera musical de 37 años de Real de Catorce, también tocaremos las versiones emblemáticas que la gente gusta ’Azul’, ’El blues del atajo’, por mencionar algunas, sin embargo, como se va a volver un concierto histórico, para nosotros irrepetible, nos gustaría presentarles algunas sorpresas en el repertorio.





¿Que nos comentan como iniciadores de la reactivación de la industria de la música, del espectáculo y del entretenimiento, después de lo que está aconteciendo?





Pues es muy emocionante, tenemos mucha curiosidad de ver cómo se ve eso desarrollará a nivel producción, ese concierto y los que vendrán seguramente después de ello, porque definitivamente el espectáculo, el entretenimiento y la cultura necesitan renovarse, son parte fundamental de la sociedad, y para la necesidad económica de la familia en el medio, porque todos los que amamos la música necesitamos ir a los conciertos, no sabemos en realidad del foro que esperar, pero sinceramente sabemos qué va hacer un concierto memorable y va a ser para ustedes en la Ciudad de México, un gran placer.





¿Esta nueva alternativa para disfrutar de eventos musicales, como una alternativa al confinamiento, como piensan que funcione en nuestra ciudad, así como también en el Foro Pegaso?





Pues mira va hacer un experimento interesante, ya que ahorita la gente se encuentra con ganas de escuchar música, vivir en convivencia a un evento, entonces definitivamente iba a ser algo que va a ser un parteaguas, de la música en vivo en México, y sin embargo debido por las medidas de salud que todos estamos tomando debidamente, me parece que probablemente sea la única alternativa viable para que regresen los conciertos, porque definitivamente la gente y nosotros como intérpretes del blues y de la música es algo que necesitamos definitivamente la verdad.





¿Cuantos integrantes son y cómo surge o seleccionan el nombre de la banda, real de catorce?



La banda Real de Catorce tiene 37 años desde su fundación por el líder de la banda que es José Cruz Camargo compositor y armonicista, el nombre de la banda fue seleccionado por un amigo que se lo sugirió hace muchos años en 1985, y es tomado del pueblo fantasma de los mineros de Real de Catorce, dónde llevan la ceremonia los huicholes de la ingesta del peyote, toda la ceremonia que hacen en el Cerro del quemado.



Real de Catorce se conforma actualmente por José Cruz en la voz y en la armónica, María Camargo en la voz, Rodrigo Pratt en el bajo, Arturo Waldo en la guitarra, Alan López en la batería, Francisco Velasco en el teclado y un servidor Miguel Corsa en la otra guitarra.





¿Actualmente cuentan con una discografía de 12 producciones independientes?



Es correcto, Real de Catorce lanzamos hace 30 años el último disco de la banda que se llama Nación blues, qué es un disco de canciones inéditas y recientemente acabamos de presentar un pequeño EP grabado en vivo de dos tracks, que fue grabado en nuestro concierto el año pasado y ya se encuentra en plataformas digitales.





¿Que nos pueden comentar del trabajo musical de Real de Catorce, crean un significado expresivo, hacen alusión a la poesía y a la reflexión?





Claro, la música de Real siempre ha sido un concepto, porque invita no sólo escuchar sino a relacionarse y a proyectarse con las canciones, porque se demuestra legado que ofrece Real, el blues se hace en español, también y puede contener mucha poesía, mucho erotismo, mucha libertad y sobre todo introspección, el blues de Real de Catorce es una invitación al público a buscar la parte más frontal de su corazón, y saber que en el existe y radica el blues.





¿Cómo ha sido aceptado Real de Catorce a través del tiempo, en conciertos en distintos foros, así como en otros países?





Si, Real ha sido muy muy bien recibido por el público de todas las edades, de todas nacionalidades, Real se ha presentado a lo largo de su carrera en partes como La antigua Unión soviética, en Chicago y también ha recorrido toda la República Mexicana, así como también en eventos importantes como él Vive Latino de 2013, también participamos en varios conciertos que fueron presentados en el Lunario del Auditorio Nacional, y también en distintos festivales como en Tijuana blues en 2014.





¿Algo que nos comenten de que, en 2012, la música de José Cruz, es declarada patrimonio artístico en la fonoteca nacional?





Claro que sí, pues me parece que es bastante congruente, ya que Real de Catorce el hecho de que tenga esa presencia tan fuerte, te habla de que Real de Catorce, es sin lugar a dudas una banda emblemática del blues y del rock mexicano.







¿Qué le dirían al público de México para que asista a este gran Auto-Concierto?





Nosotros queremos invitar a todos los fans no sólo de Real de Catorce sino del mes del rock y de la música en vivo, que tengan la oportunidad de acompañarnos, porque es una experiencia nueva para nosotros, y se vuelve un experimento social el que va a suceder, podemos hablar de que sea probablemente el único concierto de Real de Catorce este año en la Ciudad de México, entonces es parte de la oportunidad de estar en un evento histórico.







¿Algo más que quieran agregar a esta entrevista?



Pues agradecerles a todos ustedes mucho por el espacio, decirle a la gente que se siga cuidando, el blues estará presente porque el blues, nunca nos deja nos vemos este 8 de agosto en la arena Ciudad de México.