Entrevista al grupo ’Railroad’

Entrevista del columnista Antonio Martínez a Oscar ’The Os’ Estrada, líder vocalista, guitarrista y compositor del grupo ’Railroad’ después de su excelente auto concierto con ’Moderatto’ y previo al auto concierto este 14 de agosto, alternando con ’El Tri’ en el Foro Pegaso.



Antonio Martínez ¿Si nos pueden comentar como seleccionaron a ’Railroad’ para tocar con ’Moderato’ y el ’Tri’ en el Foro Pegaso en los auto-conciertos?



Oscar ’The Os’ Estrada - Bueno de alguna forma el antecedente de haber tocado con ’Aerosmith’, con ’Guns and Roses’, ’Dios salve a la reina’, el haber estado presentes en el Festival Machaca el año pasado, realmente nosotros tuvimos contacto nos analizaron y fue así como nos seleccionaron para ser parte de estos auto-conciertos con Moderatto y el Tri, quedé muy agradecido como la gente me hizo saber que le gustó el show en Foro Pegaso por medio de claxonazos y las ventanas abiertas de sus carros, así es la historia que ha tenido ’Railroad’ en estos años en su carrera musical.







Antonio Martínez ¿Que nos pueden comentar del auto-concierto que dieron en el Foro Pegaso y que diferencia v notaron a los conciertos normales de antes?



Oscar ’The Os’ Estrada - Pues realmente es bonito ver a la gente emocionándose, es más bonito verle sus cáritas sus muecas qué hacen las personas, es impresionante ver cómo la gente se desvive en un show, cómo se solía hacer y para mí fue algo muy divertido, fue una manera muy padre de hacerle frente a la pandemia, creo que es algo innovador el cambio es a veces difícil para ciertas personas pues a final de cuentas, no va a haber conciertos aquí en quién sabe cuánto tiempo, entonces yo creo que para mí es lo más cercano a lo que tenemos hablando, para mí como artista no sentí una diferencia tan abismal lógicamente que no es lo mismo, yo que me he parado con ’Guns and Roses’ en Parque Fundidora, sentir como vibra el suelo cuando la gente grita cantan etcétera, y ahora la gente en su auto, pero la verdad se me hizo muy bonito creo que es una gran alternativa y una forma muy divertida y bastante innovadora de la industria en donde en esos momentos básicamente de otra forma es imposible que puedan existir estos conciertos de forma presencial.





Antonio Martínez ¿Mencionaste en el auto-concierto algo referente a lo que más te gustaba y emocionaba antes ’seguir tus sueños’ también comentaste ’tomar la guitarra y seguir mi vida fue un proyecto que me llevo doce años’?



Oscar ’The Os’ Estrada - Yo en algún momento fui bulímico anoréxico y tuve problemas de autoestima básicamente no tenía nada que me motivara hasta que un día me encontré con Led Zeppelin entre los deberes que habían aventado ahí en la casa mi papá lo puso y yo quedé impresionado como Jimmy Page tocaba la guitarra y ahí fue ahí cómo empezó esa manera de imitar los acordes de ’Stairway to heaven’ y terminó volviendo volviendo semiprofesion pasaron después como 9 años de que ese niño tomará la guitarra después de este acercamiento me encontré en La Arena Ciudad de México abriéndole a Aerosmith y a partir de ahí comenzaron estas nuevas anécdotas y haber estado en vivo en Latin Music Show en 2017, haber llenado el primer Lunario también es en ese mismo año en 2018, y en México en el Palacio de los deportes, además del show de Guns And Roses en Parque Fundidora en el año 2019, fue un año muy contento porque haberle abierto a ’Dios Salve a la reina’ pude ser parte del Festival Machaca y además me aventé mi segundo Lunario con lleno total es lo que le quiero comentar a la gente que después de pasar de ser un niño que llegó a pensar en el suicidio y no tenía de dónde agarrarse, con un poquito de fe y con mucho trabajo y logré convertirme a lo que hago hoy en día.







Antonio Martínez ¿Qué piensas de los grupos nuevos o que tienen poco tiempo en el ámbito de la escena nacional del rock, de que los conozcan y que salgan nuevos artistas?



Oscar ’The Os’ Estrada - Creo que una de las más grandes barreras del rock, es que el público sea tan cerrado, todos somos fans de los Rolling Stones pero también debemos permitir que las nuevas bandas traigan sus sonidos, en la escena contemporánea porque cuando pasen los Rolling Stone a mejor vida, cuando Mike Jagger se nos vaya que vamos a hacer?, Si no tenemos bandas nuevas, así que yo soy partidario también, yo estoy en esa luchita por dejar mi huella, dejar rock nacional, y parte de mi mensaje es que siempre ayuden y apoyen a esas bandas porque mi más reciente material se llama 1985 en homenaje a una presentación de Guns and Roses de ese año, en la cual básicamente la gente no les estaba poniendo atención, y todo mundo estaba en todo, menos en la presentación de Guns and Roses, recordando que toda banda reconocida y legendaria en un momento fue chiquita y de alguna forma también motivando a todas las bandas ya que somos parte, que se animen que le echen ganas y entender que son procesos y son cosas que tenemos que pasar, para poder llegar a estos escenarios, parte de mi mensaje es darle a la gente un motivo de esperanza mediante varias acciones qué estoy haciendo para que ellos también se animen a tomar la guitarra, batería o el bajo o lo que sea, en vez de las drogas, y puedan darle un giro a su vida, que sepan que con fe con esfuerzo y con ganas de que siempre existe una alternativa antes de pensar en la peor acción.







Antonio Martínez ¿Cuántos discos tienen y hay un nuevo disco ya en plataformas digitales?



Oscar ’The Os’ Estrada - Así es el nuevo disco se llama 1985 y se estrenó hace dos semanas y ya tiene más de 300 000 reproducciones en YouTube, y estoy muy contento con esto, lamentablemente el material de ’Railroad’ a pesar de que tenía mucha esencia rockera, en estos años de carrera pues he tenido la fortuna de estar en varios escenarios grandes, la música carecía de algo de profesionalismo, en el aspecto de que estaba muy chavo para ver con quién masterizar cosas, la idea fue así desaparecer ese material comenzar con una nueva etapa y darle a la gente la calidad que se merece, ahora que ya no tengo 18 años, y ya conozco a más gente que me puede dar la mezcla y demás sentido de profesionalización, el álbum de ’1985’ se vuelve un parteaguas para hacer el primer disco de ’Railroad’ que se encuentra en plataformas digitales ya con una calidad superior, y ya con una calidad que va acorde a lo largo que he hecho en mi carrera, y básicamente que eso fue como un renacer, tuve todo lo que había hecho antes para volverlos a traer paulatinamente al público, con la calidad que ellos se merecen, con la calidad que hoy en día ya cuenta ’Railroad’ con este material del disco ’1985’







Antonio Martínez ¿Cuáles son las temáticas de las letras en sus canciones?



Oscar ’The Os’ Estrada - No existe una temática como tal todo el universo de ’Railroad’ es conceptual, también en ese aspecto van donde se habla de autoconocimiento, del poder interno así algo yo soy muy fan de bandas como Pink Floyd, como en todas sus canciones van a algo, y del viaje que todo mundo tiene que pasar para auto conocerse, tengo canciones que van desde un enamoramiento, hasta un empoderamiento, una etapa de crisis, una pérdida de tu mejor amigo, como es el tema de ’Soldado Caído’ además otras temáticas yo como después de haber sido un niño buleado, una canción de no hacerle caso a las opiniones de la gente y empoderarte tú mismo, habla de romper estereotipos, yo le cantó más como al espíritu, empodérate, cree en ti, sigue tus sueños, y échale ganas a la vida, pues a mí, me ha sacado de todas esas etapas tristes, porque para mí es como un apoyo y una esperanza para la personita que esté escuchando esta música que en algún momento lo lleguen a necesitar.







Antonio Martínez ¿Cómo es el proceso que utilizan para realizar sus composiciones musicales?



Oscar ’The Os’ Estrada - Yo todos los días práctico y de repente salen algunos riffs, alguna pequeña partecita de música y de repente intento ver qué me quiere decir, ver a qué sentimiento me lleva esa canción, es por eso que siempre yo hago primero la música y luego la letra dejó que mi persona me vaya dictando un poco hacia dónde me lleva este sentimiento, porque que la música y la letra en conjunto te lleven a un estado de ánimo, el proceso es muy orgánico tengo que estar yo inspirado para componer, a mí me gusta hacer mi material con tiempo para que no sea un tema plástico, un tema pensado, quiero que sea orgánico, quiero que sea explosivo, que tenga emoción, carisma y que el resultado final se pueda ver por ejemplo en el disco de ’1985’ en el tema de nada se ve bien en la parte donde viene la parte de flamenco, la gente se escucha gritando, qué saca la furia de las personas, en ’El soldado caído’ se siente la nostalgia de las personas, y es por eso que este material es muy bonito, y no nada más está hecho por mí, está conformado por mis fans, y este material tiene un homenaje a ’Aerosmith’ la banda con la cual compartir escenario, me eché el cover de ’Dream on’ lo cual para mí es algo indescriptible, porque la promoción que se hizo, es de gente que conoce, tener esa promoción por parte del club de fans de ’Aero Smith México’ fue algo muy bonito muy padre y muy íntimo, que se puede ver reflejado en todo este material.







Antonio Martínez ¿Cuantos elementos son actualmente en ’Railroad’, y siguen los mismos desde que empezaron o han cambiado integrantes?



Oscar ’The Os’ Estrada - Mira realmente ’Railroad’ siempre soy yo, ya no se rompió desde que empecé a hacer música original, siempre estaba con mis compañeros de prepa y de repente yo solía hacer música original, ’Railroad’ es mi proyecto solista, la música y las letras son básicamente compuestos por mí.





Antonio Martínez ¿Cómo ha sido recibido y aceptado por el público, ’Railroad’ en diversos Foros y conciertos nacionales y en otros países?



Oscar ’The Os’ Estrada - En vivo en Miami nos fue muy bien, la comunidad latinoamericana crece cada día más vemos gente de Colombia, Venezuela, Argentina, inclusive la vez que tocamos con ’Guns and Roses’, la gente jala también de otros países, por ese tipo de espectáculos maravillosos, inclusive se ha sumado se ha sumado gente de Estados Unidos, soy afortunado de no haber estado en ningún show donde nos hayan abucheado, esto es por el corazón que le pongo siempre a todo lo que hago, la gente siempre va a responder y yo siempre voy a poner alma corazón y mente a todo lo que hago para qué salga bien, como lo he hecho hasta ahora.







Antonio Martínez ¿Qué expectativas hay más adelante para el grupo ’Railroad’, presentaciones, giras, grabaciones?



Oscar ’The Os’ Estrada - Primero se tiene que esperar a que se componga esto, hemos estado pensando en muchas cosas como giras, pero por esa incertidumbre tenemos la abertura con el Tri, y esperamos que nos vaya igual que con Moderatto, que la gente esté contenta, y posteriormente retomar el camino, como la presentación en el Lunario en septiembre se va a lanzar un nuevo material, vamos a lanzar también mucho material nuevo y en definitiva la idea es seguir creciendo, pues afortunadamente la gente voltea más a ver este género, yo aquí seguiré defendiendo el título del hard rock a capa y espada con todo el corazón y con todo el alma.







Antonio Martínez ¿Para el auto concierto con el ’Tri’ nos tienen preparado algo especial o que temas tocarán?



Oscar ’The Os’ Estrada - Lo primordial es tocar esas canciones, y lo del Tri es algo que no haya hecho, ya he tocado con varias bandas legendarias y obviamente estaré en este escenario con mucha humildad pero obviamente sabiendo que ya hay un camino recorrido, los ensayos van a ser rigurosos, se va a llegar temprano y todo se va hacer a la perfección, para que ese día el resultado sea el esperado, y también que la gente del Tri es conocedora, ver esa emoción esa esa pasión y con ganas de sobresalir en mi persona, y espero que la gente tenga esa apertura para poder escuchar algo nuevo y algo que viene de un sueño como ya te mencioné que lleva más de 12 años, y canciones que vienen de mi corazón, y ya nomás queda esperar, que yo voy a poner todo lo mejor de mí, me gustaría pensar que la gente va a hacer exactamente lo mismo, y el corazón lo voy a dejar en el escenario eso sin duda.





Antonio Martínez ¿Dónde los pueden seguir para escuchar su música y saber todo lo relacionado a ’Railroad’?



Oscar ’The Os’ Estrada - Railroad_ para Instagram, The Os @OsRailrod en Facebook, Railroad oficial para YouTube y el nuevo material del disco ’1985’ en todas las plataformas digitales.





Antonio Martínez ¿Algo más que quieran agregar a esta entrevista?

Oscar ’The Os’ Estrada - Muchas gracias a ti por el espacio por tu tiempo por la nota etc., y hay nos estaremos encontrando en algún concierto seguramente, muchísimas gracias por tus buenos deseos, son correspondidos, que te vaya excelente, y nada, ahí seguimos rocanroleando, hasta luego cuídate.

Fue así como dio termino esta conversación con Oscar ’The Os’ Estrada, líder vocalista, guitarrista y compositor del grupo ’Railroad’ después de su excelente auto concierto con ’Moderatto’ y previo al auto concierto este 14 de agosto, alternando con ’El Tri’ en el Foro Pegaso., entrevista realizada por el columnista Antonio Martínez, este próximo gran concierto que no te puedes perder, invita a todos tus conocidos a pasar una velada extraordinaria.