Entrevista con Nancy Janeth Luna Zúñiga, presidente de la asociación civil "Una Luna Para Todos A. C."

Entrevista con Nancy Janeth Luna Zúñiga, presidente de la asociación civil ❞𝗨𝗻𝗮 𝗟𝘂𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀, 𝗔. 𝗖.❞



𝗔𝗽𝗼𝘆𝗼𝘀

- Entregamos más de 100 mil litros de leche de alta calidad a bajo costo

- Más de 7 mil beneficiarios

- Más de 40 programas de apoyo

- Presencia en más de 30 municipios

- Presencia en más de 80 comunidades incluida la sierra hidalguense

- Más de 80 personas valiosas apoyan en la asociacion

- Brindamos apoyo con tratamientos médicos, estudios, consultas de especialistas, traslados, gestionamos atención e intervenciones médicas, donamos sillas de ruedas, andaderas, bastones entre muchas cosas más.





¿Quién en 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆 𝗟𝘂𝗻𝗮❓



Mujer de 47 años, madre de dos jóvenes, Raúl de 23 años y Nicole de 18 años, estudie la licenciatura en contaduría en la escuela Bancaria Comercial, sin embargo, llevo 18 años de mi vida dedicada a la labor social, labor que hago de corazón y que a finales de 2017 me llevo a recibir el ’Premio Nacional a la Excelencia Profesional’ en el Senado de la República., actualmente presidente de la asociación civil ❞𝗨𝗻𝗮 𝗟𝘂𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀, 𝗔. 𝗖.❞



¿Cuáles son los valores, la misión, visión y objetivos de la asociación?



Misión

Promover el bienestar social, favoreciendo un ambiente adecuado para lograr desarrollo, prestando especial atención a los sectores más desfavorecidos.



Visión

Ser una Asociación Civil, sólida, autosuficiente y reconocida en el estado por su labor en la asistencia y el bienestar social, brindando apoyo a los sectores más vulnerables con la creación de programas y proyectos siempre basados en nuestros principios y objetivos.



Valores

Respeto, honestidad, solidaridad, trabajo en equipo, compromiso, liderazgo, ética, responsabilidad.





¿Cuándo surge su agrupación y quienes la integran?



Surge hace dos años en julio de 2018.



Los miembros de ❞𝗨𝗻𝗮 𝗟𝘂𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀, 𝗔. 𝗖.❞ son:



Nancy Janeth Luna Zúñiga - Presidenta



Raúl Luna Zúñiga - Vicepresidente



Fabiola Juárez González – Tesorera



Vianney Gómez Bonilla – Secretaria General



Nicole Campos – Secretaria Juvenil



Raúl Campos - Director de operaciones



Sin embargo, actualmente hay más de 80 valiosas personas en diversos municipios trabajando con los programas de la asociación y apoyando nuestro trabajo, nombrarlos a cada uno seria complicado por la cantidad de personas que son y no quisiera omitir a nadie, pero todos y cada uno de ellos son personas extraordinarias que dedican su tiempo a la labor social sin intereses personales de ningún tipo.

¿Por qué se crea esta Asociación, de quién es la idea?



Al recorrer 19 municipios del estado, nos dimos cuenta que para muchos llevar un pan a la mesa es un reto difícil, que existen problemas donde quizá para unos adquirir un medicamento no es complicado, pero para muchos más es una angustia no saber cómo aliviar el dolor de papá, mamá o un hijo, y no podemos ser indiferentes ante estas situaciones. Porque quizá no somos hermanos de sangre, pero sí de corazón, fue entonces que decidimos trabajar a favor de quienes menos tienen, sin importar ninguna condición, simplemente ayudar.



Aunque la idea es mía, todo el grupo de personas que la conformamos estábamos decididos a hacer algo para cambiar las cosas en nuestro estado, después de recorrer los municipios y ver las grandes carencias que la gente sufre, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados.



¿En que lugares trabaja y por qué?



Trabajamos a nivel estado, a pesar de que iniciamos en el municipio de El Arenal, por ser originarios de ahí, nuestro trabajo ha ido creciendo debido a que atendemos necesidades que son un común denominador en todos los municipios, por lo que actualmente trabajamos en 𝟯𝟬 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼𝘀 y 𝟴𝟬 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 incluida la sierra hidalguense con el firme objetivo de que en poco tiempo lograremos tener más presencia y poder llevar nuestros apoyos a los 84 municipios del estado.



¿Cuáles son las principales necesidades que han detectado y como han brindado ayuda?



Las necesidades más grandes son en cuestión salud, por lo cual la asociación ha llevado a diferentes comunidades en distintos municipios campañas y brigadas medicas con diversas especialidades, hacemos donaciones continuas de medicamentos, apoyamos con tratamientos médicos, estudios, consultas de especialistas, traslados, gestionamos atención e intervenciones médicas, donamos sillas de ruedas, andaderas, bastones entre muchas cosas más.



¿Pertenecen a algún partido político?



NO, a pesar de tener nuestra ideología política a manera personal, nuestra asociación es apartidista ya que tenemos la firme convicción de que la labor social y la ayuda debe llegar a cualquier ciudadano sin importar partidos, colores, religiones o cualquier otro tema que no sea la necesidad que tiene.



Hasta el momento ¿cuáles han sido los logros o proyectos que han logrado alcanzar?



Sin duda el logro mas grande ha sido poder apoyar con nuestros programas en 𝟯𝟬 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼𝘀 en menos de dos años y contar con un aproximado de 𝟳,𝟬𝟬𝟬 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 en el estado y la gestión de más de 𝟰𝟬 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝘀.



En cuanto a proyectos la cuestión de atención médica es la más satisfactoria, poder contribuir a la salud de nuestra gente no tiene igual, así como el programa ❞𝗟𝗲𝗰𝗵𝗲 𝗲𝗻 𝘁𝘂 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱❞

en el cual hemos entregado mas de 𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗹𝗶𝘁𝗿𝗼𝘀 de leche de alta calidad a bajo costo para que nuestros pequeños puedan nutrirse de manera adecuada.



¿Cuáles son los proyectos que en el futuro inmediato van a buscar?



Sin duda poder llegar a más municipios con los programas que ya tenemos y trabajar en la gestión de mayores apoyos para adultos mayores, así como gestionar proyectos productivos que permitan la auto sustentabilidad en las comunidades.



¿Hasta el momento a cuanta gente han ayudado y de que comunidades, municipios?



Actualmente tenemos un aproximado de 𝟳,𝟬𝟬𝟬 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 registrados en alguno o varios de nuestros programas.



Enlisto los municipios y comunidades:



Actopan.- Centro, La Loma, La Peña, La Estación



El Arenal.- Santa Rosa, San Jerónimo, Fray Francisco, El Rincón, 20 de Noviembre, El Jiadi, Cosaguayan, El Bocja, Chimilpa, Centro, Frutillal, San José Tepenene, Ojo de Agua, La Capilla, La Mesa.



Santiago De Anaya.- Patria Nueva, Yolotepec, Cerro Gordo.



Ixmiquilpan.- Maguey Blanco, La Palma, Cerritos, El Espíritu.



San Salvador.- San Antonio, Caxuxi, Lagunilla, Santa Maria Amajac.



Francisco I Madero.- San Juan Tepa, Tepatepec, El Rosario, La Puerta, El Horno.



Mixquiahuala.- El Tehñe, Morelos, Veracruz.



Chilcuautla.- Mejay, Santa Ana Bhata.



Tlahuelilpan.- Munitepec, Cerro de la Cruz.



Tlaxcoapan.- Doxey, Tetilpan.



Tezontepec.- Presas.



Tula de Allende.- El Llano.



Atotonilco.- Los Sabinos



Atitalaquia.- Tezoquipa, Cardonal



Singuilucán.- Santa Ana



Pachuca.- El Puerto, El Huixmi



Mineral de la Reforma.- La Providencia, Chavarría



Tepeji Del Río.-Melchor Ocampo, Tianguistengo



Jacala.- El Sótano



Lolotla.- Xuchitlán



Calnali.- San Andrés



Huejutla.- Cuacuilco, Chichilico, Acuapa



Zapotlán.- Acayuca, San Javier, San Isidro



Tolcayuca.- Miravalle, Bloquera, El Tejocote



San Agustin Tlaxiaca.- El Bhoto, Tilcuautla, San Juan Solis, Tornacuxtla, El Durazno, La Nopalera



Tetepango.- Nicolas Bravo, Juandhó



Progreso.- Xochitlán



Ajacuba.- Santiago Tezontlale, Vicente Gerrero



Cardonal.- Aguacatlan



Tolcayuca.- Vicente Guerrero, Santiago Tlajomulco