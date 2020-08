Entrevista con Paco de María



Entrevista con Paco de María, previo al concierto este 14 de agosto, evento que será transmitido por streaming desde el Pepsi Center, conversación realizada por el columnista Antonio Martínez, este próximo gran concierto que no te puedes perder, invita a todos tus conocidos a pasar una velada extraordinaria.





Antonio Martínez ¿Que nos tienes preparado además tus éxitos, para este 14 de agosto, evento que será transmitido por streaming desde el Pepsi Center?





Paco de María - Es un concierto muy especial para nosotros porque después de cinco meses de estar fuera de fuera del escenario estamos muy motivados de esta oportunidad que regresar a hacer lo que más nos gusta qué es música, va a ser un concierto muy especial vamos a hacer un repertorio que la gente está escogiendo por redes sociales, vamos a hacer un estreno de nuevas canciones, que va a ser mi nueva producción, algo que no tiene muy emocionados porque es un disco que promete mucho, es producción totalmente en inglés que tuvimos la oportunidad de grabar con más de 70 músicos donde participa en canciones de bandas legendarias como ’Queen’ cómo ’Radio Head’ pero con sonido de orquesta y suena impresionante, creo que hasta ahorita sin duda es lo mejor que he hecho en mi carrera, y vamos a estrenar parte de este disco durante este concierto, más unos homenajes a Frank Sinatra a José José a Juan Gabriel, también vamos a tener una herramienta de interacción con el público, ante un chat en vivo que la gente va a estar poniendo sus comentarios y voy a tener la oportunidad de comentar los y platicar con ellos.





Antonio Martínez ¿Que nos comentas de ser parte con este acontecimiento, de la reactivación de la industria de la música, del espectáculo y del entretenimiento, después de lo que está aconteciendo?



Paco de María - Pues creo que es muy importante que todos pongamos nuestro granito de arena, para poder reactivar poco a poco la industria del espectáculo, qué ha sido una de las actividades más afectadas entre otras, y es muy importante tratar de sumarnos a cualquier tipo de iniciativa para reactivarlos y para darle trabajo a la gente que vive al 100% del espectáculo, gente que la está pasando muy mal y uno de los propósitos de este concierto es justo eso el 100% de los ingresos va a ir dirigido para los músicos, técnicos, ingenieros y espero que sea uno de los varios eventos que tengamos, la oportunidad de estar en los conciertos con la gente presente, teníamos un año muy prometedor con muchos conciertos en la agenda con el lanzamiento de nuestro nuevo disco y desafortunadamente se tuvo que cancelar todo.





Antonio Martínez ¿Cómo vez esta nueva alternativa para disfrutar de conciertos, como una alternativa al confinamiento?





Paco de María - Consideró que es una buena alternativa porque puedes disfrutarla en manera totalmente distinta, la puedes ver desde tu casa con tu familia con tus amigos desde cualquier parte del mundo en que te encuentres, este concierto quedaremos mañana nosotros tendrá 48 horas de vida, si no lo puedes ver mañana, lo puedes ver el sábado o el domingo, creo que va a ser algo que llegó para quedarse, una vez que se reactiven los conciertos con el público presente, esta modalidad va a seguir existiendo y va a ser una herramienta más de trabajo para todos nosotros, una vez que todo se reactive.





Antonio Martínez ¿Cuantos integrantes son de la Big Band que te acompañara en este espectáculo y si ha habido ensayos previos al concierto?





Paco de María - Hemos tenido algunos ensayos por medio digital, por video chat, ha sido algo totalmente nuevo también, pero ha salido muy bien obviamente y también cada uno de nosotros ha tenido un ensayo personal, donde tiene que practicar desde su casa son 16 músicos los que conforman la Big Band cuatro trompetas 4 trombones 5 saxofones contrabajo batería y piano.





Antonio Martínez ¿Actualmente cuantos discos tienes?



Paco de María - Son 4 discos y próximamente tendré ya mi quinta producción, una vez que decidamos ya lanzar esta nueva producción del disco que ya tenemos terminado.





Antonio Martínez ¿Cómo fue la preparación y la realización de tu disco nuevo?



Paco de María - Tardamos aproximadamente un año en terminar esta producción, en la que participaron más de 60 músicos en vivo, únicamente en la sección de cuerdas fueron 42 músicos, por lo cual es un esfuerzo muy grande, ese disco va a renovar un poco mi proyecto le va a dar un nuevo sonido, porque se integran canciones de otra época, creo que a la gente le va a dar mucho escuchar canciones de ’Queen’, de ’Radio Heat’ con sonido de orquesta de jazz, de swing y ya estamos muy motivados con ganas de podernos lanzar ese disco, nos va a abrir muchísimas puertas estamos seguros qué es el mejor trabajo que se ha hecho hasta ahorita en mi carrera.





Antonio Martínez ¿Que nos puedes comentar de tu trayectoria musical y cómo ha sido aceptada a través del tiempo, en conciertos y en distintos foros?



Paco de María - Qué hecho un esfuerzo siempre mi carrera ha ido en ascenso ha ido creciendo poco a poco y poco a poco hemos ido creciendo hasta ser conciertos en teatros en la República como el Teatro Metropólitan, hemos hecho ya como aproximadamente 20 Lunarios en el Auditorio Nacional, en el Teatro de la Ciudad y la mayor parte de los festivales culturales a nivel nacional, y poco se ha ido abriendo el público adulto y últimamente nos hemos dado cuenta que se ha ido integrando mucha gente joven y toda la parte de la nueva generación





Antonio Martínez ¿Expectativas que tengas a futuro en tu carrera musical?







Paco de María - Creo que ahorita con todo lo que ha estado sucediendo he ido aprendiendo a intentar vivir el presente, actualmente lo único que pienso obviamente es seguir dedicándome a esta carrera tan bonita que es la música, ahorita lo que me corresponde es vivir y disfrutar mucho el concierto después de estar 5 meses fuera del escenario e ir creando poco a poco a partir de ahí.





Antonio Martínez ¿Qué le dirías al público de México para que participe y vea este gran Concierto?



Paco de María - Que se den la oportunidad de ver un concierto totalmente distinto, además de que van a poder disfrutar esta nueva modalidad de ver conciertos, para escuchar música totalmente en vivo, interpretada por una orquesta, canciones que todos conocemos que vamos a cantar, que vamos a corear, van a estar escuchando esos grandes estrenos yo creo que los van a sorprender y además van a apoyar una buena causa.





Antonio Martínez ¿Dónde se te puede seguir para saber de tus presentaciones y todo lo relacionado?



Paco de María - Mi página oficial es Paco de María.com y en redes sociales: Paco de María oficial, Instagram y Twitter es @PacodeMaría





Antonio Martínez ¿Algo más que quieran agregar a esta entrevista?



Paco de María - Invitar a la gente, y van a estar apoyando una buena causa y poco a poco ir reactivando toda la industria del espectáculo y la música que tanto nos gusta a todos.





Antonio Martínez, bueno por mi parte sería todo agradeciendo que el tiempo que tuviste par esta entrevista y deseándote mucho éxito en tu carrera profesional musical.





