Entrevistan a exponentes del deporte mexiquense en ’Espíritu deportivo’

Detalla Mayan Oliver el orgullo que siente al representar a México en las justas realizadas en el extranjero.



Zinacantepec, Estado de México, 28 de septiembre de 2020. Como cada domingo, la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México transmitió a través de sus redes sociales el programa ’Espíritu Deportivo’, que en esta ocasión incluyó dos entrevistas a mujeres que han dado glorias a la entidad, a nivel nacional e internacional.



Como parte del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, esta charla comenzó con la taekwondoín Ana Zulema Ibáñez Ramírez, quien es una importante exponente del Poomse, con triunfos en torneos internacionales, y que, durante la temporada reciente, además de tener que lidiar con la pandemia, ha padecido una lesión de la cual se recupera de forma satisfactoria.



’De todos los valores con el que más me identifico de este hermoso deporte, sería la perseverancia, yo me considero una persona muy paciente a la hora de perseguir mis sueños, lo cual me ha ayudado a alcanzar mis objetivos deportivos, me consideró como cualquier taekwondoín, que tenemos ese espíritu indomable, esa garra implacable de seguir adelante a pesar de los obstáculos’, afirmó la deportista.



Acerca de cómo quiere ser recordada, Zuly declaró que ’desde pequeña siempre he querido que me recuerden por hacer un cambio en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en donde yo no sé si el impacto que voy a tener sea pequeño o mediano, pero quiero inspirar a los jóvenes a que persigan sus sueños, a pesar de todas las adversidades que se presenten.



’Y de dejar un legado, que me recuerden por mi esencia, que no sólo es una campeona en el deporte sino una guerrera de la vida’.



En Aprendamos del Deporte, una vez más Mario Gómez, conductor del programa, trajo importantes datos, en esta ocasión acerca del Pentatlón moderno, disciplina que se compone de cinco diferentes especialidades: esgrima, natación, equitación, atletismo y tiro deportivo.



Para concluir la emisión, el público mexiquense tuvo la oportunidad de conocer a la pentatleta mexiquense Mayan Oliver Lara, quien ha cumplido importantes metas a nivel personal, pero que en lo deportivo aún está en busca de alcanzar su mayor sueño: llegar a los Juegos Olímpicos y pelear por una medalla.



’Para mí el deporte es luchar por lo que quieres y conseguir lo que te propones, es compañerismo, diversión, es trabajo en equipo, entablar relaciones con las demás personas’, declaró la deportista del Estado de México.



La pentatleta del Edoméx relató lo importante que ha sido imponerse fuera del país, como cuando ganó el campeonato mundial por equipos.



’Competir en el extranjero ha sido un gran orgullo, representar a mi país, a mi estado, y no solamente es el atleta, sino un equipo de familia, de entrenadores, de varias personas que están ayudándote, para que seas lo mejor tanto afuera como adentro’, expresó.



Finalmente, Oliver Lara platicó que su ídolo en lo deportivo es Laura Asadauskaitė, campeona de Juegos Olímpicos Londres 2012, quien le recuerda que para esta disciplina no hay un estereotipo de cuerpo, sino que con esfuerzo todo se puede lograr.