Entristece a Rafael Márquez manejo del futbol mexicano

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Mientras Rafael Márquez, 41 años de edad, excapitán del Tri, censuró el manejo que los federativos hacen del balompié mexicano, la exjugadora Alicia Vargas, La Pelé, criticó que la pandemia de coronavirus sea pretexto de los dueños del balón para dejar de apoyar al futbol femenil local, pues, aseguró, sería un ’gran retroceso. Se desperdiciarían años de esfuerzo y arduo trabajo’.



’Me da tristeza’, resumió su sentir Márquez –baluarte en múltiples títulos conseguidos por el club Barcelona–, durante la presentación que hizo el lunes de la academia de futbol que lleva su nombre, la cual buscará impulsar a niños talentosos en la ciudad de Guadalajara.



El exdefensa consideró que la Major League Soccer de Estados Unidos superará a la Liga Mx, sobre todo porque aquí se privilegian los intereses económicos y se ha descuidado el desarrollo deportivo.



’Vemos otras ligas, como la MLS, que a cada momento está mejor y si todavía no nos ha superado, seguramente pronto nos va a rebasar’, advirtió.



Argumentó:



’Tiene una organización seria. Aquí las cosas son diferentes: no existe un solo objetivo. Cada quien ve su beneficio y eso afecta al futbol. Cada vez surgen más aspectos que perjudican, son decisiones económicas, pero no es el punto de declarar esto, ya lo he dicho otras veces y conocen mi punto de vista.’



Puede ser, reflexionó, entrevistado por la televisora ESPN, ’que sí se le hayan quitado escalones para llegar a un mejor nivel, pero hay que pensar positivo y (ojalá) esta nueva liga de desarrollo –equivalente a segunda división– logre proyectar a quienes tengan esa calidad, que los jóvenes puedan cumplir su sueño de jugar en Primera División y quizá mañana se tomen decisiones favorables para nuestro futbol.’



Márquez lamentó haber tenido que dejar la Asociación Mexicana de Futbolistas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo investigó por presuntos nexos con un personaje del crimen organizado; sin embargo, el ex zaguero pidió a sus colegas estar unidos para fortalecer el gremio.



’Unión del jugador es lo más importante, si no existe va a ser complicado pelear por los derechos’, reconoció.



Estar unidos, ahondó, ’significa muchísimo y, desafortunadamente, hemos visto que no hay respuesta porque unos están más cómodos que otros y no hay ese apoyo necesario. Pero bueno, va a ser difícil; más complicado aún por todo lo que existe en nuestro país en general.’



La academia Rafael Márquez trabajará con jóvenes de seis a 16 años y será encabezada por Efraín Flores, experto en la formación de infantes. La idea es empezar el 14 de septiembre próximo, dijo el ex jugador michoacano, pero la fecha de arranque dependerá de las autoridades sanitarias, pendientes de la pandemia.



No descartó avanzar en el proceso y conducir a sus talentos hasta tercera o segunda división.



’Sería un sueño completo, redondo. Quizás algún día pueda ver en Primera a alguno de nuestros alumnos… Si quieren pueden decir que es un capricho mío, pero tengo un compromiso y responsabilidad con la sociedad y el futbol que tanto me han dado’, puntualizó.



Riesgo de retroceso



También criticó a los dueños de la pelota La Pelé Vargas, otrora célebre mediocampista. Formó parte de una histórica selección nacional que causó una enorme efervescencia entre la afición tras brillar en el Mundial de Italia 1970, al obtener el tercer lugar de la justa, así como en la siguiente edición de la competencia, efectuada en nuestro país en 1971, en la que se logró el subcampeonato.



No obstante, el gran furor que desató dicha generación de futbolistas, sobre todo durante el certamen efectuado en México, donde incluso se rompió un récord de asistencia en el estadio Azteca, con 110 mil espectadores, no fue aprovechado para impulsar en ese momento el desarrollo del balompié femenil en el país, lo cual provocó un rezago de varias décadas en esta disciplina.



A 50 años de dichas proezas, Vargas subrayó que la historia no puede repetirse.



’No se deben desperdiciar nuevamente los logros que se han conseguido en la materia. Llevamos mucho tiempo luchando por la consolidación del futbol femenil mexicano, y ahora, que por fin tenemos una liga, sería muy injusto que por la pandemia se detuviera el apoyo hacia este proyecto’, puntualizó



Mencionó que tras el brote de Covid-19 ’no sabemos cómo será la reanudación del torneo femenil ni cómo van a llegar los equipos. Hemos visto muchas bajas en algunos, y en otros casos, como el de Mazatlán FC, antes Monarcas Morelia. Ignoramos si les van a dar o no seguimiento a las jugadoras, y como se vislumbra el panorama, creo que muchas se van a quedar sin club.’



Subrayó que la situación actual del campeonato femenil mexicano es muy alarmante debido a que los partidos se van a jugar a puerta cerrada, y si de por sí hay pocos ingresos en taquillas, ahora que no habrá público, se ganará mucho menos, y eso puede poner en gran riesgo a la liga, pero confío en que los clubes y los federativos no echarán en saco roto todo lo que se ha logrado.



La Pelé, quien se ganó dicho apodo al ser considerada la contraparte femenina del astro brasileño Edson Arantes do Nascimento por su destacada participación en el Mundial de Italia 1970, estimó que el machismo y la falta de confianza en el talento de las mujeres son dos de los principales factores que han impedido el crecimiento del balompié de ese sector en el país; sin embargo, apuntó que poco a poco se está acabando con esta situación.



’En los últimos años se han dado pasos firmes en el crecimiento del futbol femenil mexicano, creo que vamos por muy buen camino, sólo espero que la pandemia no provoque que vayamos en reversa’, alertó.



En tanto, la Liga Mx anunció ayer que la fecha de inicio del torneo Apertura 2020 de la liga femenil fue reprogramada. Dicho certamen arrancaría el próximo 24 de julio, pero ahora comenzará hasta el 14 de agosto.



(Con información del diario La Jornada)