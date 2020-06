Entró a hospital para dar a luz y salió en cenizas

Altamira, Tamaulipas.



Una joven mujer que se internó en el Hospital Civil de Ciudad Madero para dar a luz salió pero en cenizas dentro de una pequeña urna, pues personal médico aseguró que estaba infectada de Coronavirus.



La mujer de 19 años de edad se internó el domingo en el nosocomio y respondía al nombre de Laivy Monserrat Alvarado de 19 años de edad quien falleció la madrugada de este jueves en el hospital Civil de Madero presuntamente por estar infectada de COVID-19.



Amelia de la Rosa, madre de Leyvi, aseguró que se trató de una negligencia médica, toda vez que su hija entró al nosocomio en buen estado, sin embargo desde que se internó, no los dejaron verla debido a los protocolos de prevención ante la pandemia.



A la mujer sólo le entregaron al bebé de 4 kilos y las cenizas de su hija en una urna, asegurando funcionarios del hospital que tuvo una hemorragia al realizar la cesárea que se complicó también por estar contagiada con el COVID-19.



’Estamos seguros que no murió por el virus, sino por una negligencia médica, por una mala práctica y quieren hacer ver que fue por el virus’, indicó la afligida mujer del ejido el ’40’ de esta ciudad.



La institución hospitalaria no ha dado a conocer aún las causas de la muerte de forma oficial, entre tanto la familia a través de un bufet jurídico ya preparan la demanda correspondiente en contra del nosocomio.