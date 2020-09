Entusiasma a Carlos ’El Príncipe’ Cuadras revancha contra Francisco ’El Gallito’ Estrada

• Indica pugilista que todo el año se ha mantenido en constante preparación a pesar de la pandemia.



Temoaya, Estado de México, .- Con el objetivo de retomar el campeonato por el título mundial de Súper Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el pugilista del Estado de México, Carlos ’El Príncipe’ Cuadras, enfrentará a Francisco ’El Gallo’ Estrada, por lo cual se encuentra muy feliz y con una constante preparación física en el Centro Ceremonial Otomí.



’Venía esperando de hace algunos años una pelea de revancha contra Francisco ’El Gallo’ Estrada, y ahora vamos por el título mundial este 23 de octubre en la Ciudad de México, en una pelea que parece va a ser a puerta cerrada por la pandemia, pero eso no impide que sigamos entrenando, ahora tengo la oportunidad de estar en el Centro Ceremonial Otomí, que prácticamente se ha convertido en mi casa’, dijo.



El ’Príncipe’ Cuadras se siente seguro para encarar este combate y recordó que anteriormente ya se había enfrentado en una pelea muy cerrada.



’Creo que voy a corregir algunos detalles técnicos que cometí en la pelea pasada, que fue por lo que lo que quizá él se llevó el triunfo, fue un punto lo que hizo la diferencia en esa pelea y pudo ser cuestión estratégica, ahora tengo la preparación’, afirmó el púgil del Estado de México.



Carlos Cuadras indicó que todo el año se ha mantenido en constante preparación a pesar de pandemia, por la que tuvo que abandonar su entrenamiento en este mismo recinto para trabajar en un gimnasio particular en las que tuvo ciertas limitaciones, pero haciendo el esfuerzo para alcanzar su meta, que era encarar una pelea por un campeonato mundial.



’Estaba entrenando aquí, y por la pandemia cerraron este lugar, tuve que salir y entrenar en un gimnasio privado, además de tener que correr en una banda en un gimnasio cerrado, pero lo importante fue seguir entrenando para no descuidarme.



Estuve esperando esta oportunidad, y ahora que se dio, la aprovecharé al 100 por ciento, voy a dar lo mejor de mí para traer ese cinturón nuevamente al Estado de México’, afirmó el boxeador, que ya es residente de la comunidad otomí en Temoaya.



Para Cuadras Quiroz es muy importante contar con un espacio en el que también se han preparado grandes figuras del boxeo, por las condiciones naturales que ofrece.



Por último, el boxeador profesional agradeció el apoyo que se le brinda por parte de la Secretaría de Cultura y Deporte, para sus concentraciones y el apoyo que le brinda la comunidad otomí, que le da el aliciente para encarar esta pelea.



’Ya me adoptaron aquí, la verdad es que me siento muy contento, muy agradecido con Dios y con la vida que me haya puesto aquí, estoy muy orgulloso de representar a la comunidad Otomí ahora ya voy a ser ’El Príncipe Otomí’, finalizó.