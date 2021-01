Envenenan a perros y gatos en zona Diamante de Acapulco, denuncian

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 19 de enero de 2021.- La presidenta de la Fundación de Apoyo a Comunidades Marginadas y Sin Voz, Ángeles López Sotelo señaló que aproximadamente 400 mil animales se encuentran en situación de calle, debido a que la Ley de Bienestar Animal es ’letra muerta’ en este destino.



López Sotelo denunció que en la zona Diamante del puerto incluso están envenenando perros y gatos, mientras que los refugios por parte de asociaciones sólo apoyan para su bienestar con máximo un cinco por ciento de estos números.



Remarcó que desde 2018 buscaron ante las autoridades estatales y municipales que informaran sobre dicha ley, sin embargo no fueron atendidos.



Explicó que la Ley de Bienestar Animal fue creada para regular el acto y las actividades del ser humano hacia los animales, sin embargo en esta ciudad no se ve reflejado esto en las calles, por lo cual acudieron a la federación a solicitar información de Guerrero y Acapulco sobre este tema.



Dijo que condóminos de la zona Diamante están envenenando a perros y gatos callejeros, como medida para disminuir la sobrepoblación de estos animales en aquel punto de la ciudad, así como en el mercado central.



’Se ha incrementado de manera grave, emergente, triste, lamentable y terrible el abandono y la crueldad animal; lo que más se está dando en la zona del Princess, zona de los condominios, es el envenenamiento de gatos, existe una ley que los ampara, que los protege y no vemos que los funcionarios cumplan con esa ley’, señaló.

Fuente: Quadratín