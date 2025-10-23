Envía GEM 358 toneladas de ayuda humanitaria a Hidalgo; se alistan cargamentos para Veracruz

TOLUCA, Estado de México.– La solidaridad del pueblo mexiquense permitió que, del 16 al 22 de octubre, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez enviara un total de 358 toneladas de ayuda humanitaria y víveres a familias damnificadas de nueve municipios del estado de Hidalgo; se alistan nuevos cargamentos ahora para el estado de Veracruz.



La Mandataria estatal recibió y agradeció el donativo de 170 pares de calzado elaborados por productoras y productores mexiquenses del municipio de San Mateo Atenco; dicho apoyo se realizó a través de Jorge Bobadilla Bustamante, Presidente de la asociación Orgullo Zapatero.



Con El Poder de Servir, en Hidalgo se desplegaron 703 elementos del Gobierno del Estado de México, 540 de la Secretaría de Seguridad (SSEM), 51 de la Secretaría del Campo, 20 de Probosque, 50 de Protección Civil y cuatro brigadas integradas por 20 personas de la Secretaría de Salud, quienes aún se mantendrán en las comunidades afectadas para seguir apoyando.



Asimismo, 22 miembros del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos realizaron 17 vuelos, donde repartieron 303 despensas, 200 kilogramos de medicamentos y nueve kits para bebé. Además, se evacuaron a 26 personas, 15 de ellas con urgencias médicas.



Para las labores de limpieza, rehabilitación y traslado, se enviaron 31 unidades de la SSEM, 17 retroexcavadoras, 2 máquinas 320, 13 camiones de volteo, 2 camiones Kodiak, 4 autobuses, 13 camionetas, un helicóptero y una ambulancia.



Además, se enviaron más de 4 mil 700 herramientas como palas, picos, azadones y carretillas, así como bolsas de plástico para basura. Y en apoyo a los seres sintientes, se mandaron 10 toneladas de alimento.



Por instrucción del Gobierno de México, el próximo envío será destinado a las familias damnificadas del estado de Veracruz, el cual consta de 75 de toneladas del Gobierno del Estado de México y 50 de la Legislatura mexiquense, además de los 70 pares de zapatos dados por el pueblo de San Mateo Atenco.



Se invita a la población a seguir donando alimentos no perecederos, zapatos, ropa, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza y de higiene personal, artículos para bebé, agua embotellada, colchonetas, sábanas y cobertores.



Los centros de acopio se encuentran ubicados en Palacio de Gobierno de Toluca; DIFEM Toluca; Protección Civil del EdoMéx en Valle de Chalco y en el Parque de Orizaba de Naucalpan.