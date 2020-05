Envían robot a ‘exterminar’ al coronavirus en centro comercial de Singapur

Un centro comercial de Singapur está desplegando un pequeño robot inteligente recientemente desarrollado para combatir el nuevo coronavirus con luz en lugar de químicos.



Si bien la aspersión de químicos se ha convertido en la norma en muchos lugares del mundo, el robot utiliza lámparas ultravioleta para desinfectar las superficies, recovecos difíciles de alcanzar e incluso el aire.



Según Derrick Yap, cuya firma PBA Group desarrolló el Sunburst UV Bot, la pandemia del nuevo coronavirus presentó una oportunidad para probar un robot para una tarea que era ’peligrosa, aburrida y sucia’.



’Es peligrosa porque la UVC no debería ser utilizada cuando hay humanos cerca’, dijo, refiriéndose a la radiación ultravioleta de onda corta con propiedades germicidas.



’Aburrida, porque sigues yendo a un lugar y sigues haciendo una tarea repetitiva, y sucia, por el Covid-19’, agregó.



La UVC puede ser dañina para la piel y ojos, esa es la razón por la que Frasers Property Retail está probando el robot, que parece un pilar de tubos fluorescentes sobre una base móvil, después de la hora de cierre del centro comercial.



No obstante, está programado para apagar sus luces UV si detecta un humano en las proximidades cercanas. Una vez que se mapea totalmente su ruta, el robot realiza el ciclo de limpieza de manera autónoma y se recarga luego de completarla.



Yap dijo que espera que el brote del coronavirus lleve a las compañías a evaluar sus requisitos laborales y uso de tecnología, incluidos los robots. ’En el futuro, habrá mucho uso para esto’, afirmó.



Sólo un Sunburst UV Bot ha sido probado, pero Frasers busca desplegar más en otros lugares de Singapur. No obstante, cada uno cuesta 70,000 dólares de Singapur (49.500 dólares), aunque algunos se arriendan a clientes por 3,000 dólares de Singapur al mes (2.121 dólares) y otros serán entregados a hospitales y centros de aislamiento.



Forbes