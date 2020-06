Envío de trabajadores a Canadá sigue, pero vetan campos con brotes de Covid-19

El gobierno de México prohibió a los connacionales que trabajan de forma temporal en la industria agrícola de Canadá hacerlo en granjas con brotes de Covid-19, indicó este martes la Secretaría de Trabajo, después de varios casos de contagios y dos muertes.



Citando a un portavoz de la embajada mexicana en Ottawa, la cadena de televisión estadounidense CNN había señalado horas antes que las autoridades de la nación latinoamericana habían suspendido el plan de envío de obreros agrarios a tierras canadienses.



’Esta es una pausa temporal para determinar las circunstancias que rodean las condiciones de seguridad en las granjas’, dijo Óscar Mora, portavoz de la legación diplomática mexicana en Canadá, citado por CNN. El vocero de la cancillería, Daniel Millán, confirmó a Reuters las declaraciones.



Sin embargo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) mexicana dijo después en un comunicado que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) establecido por los gobiernos de ambos países en 1974 ’continúa y no se suspende’.



’Solo se ha determinado no enviar trabajadores a granjas donde se presenten brotes de Covid-19 y que no han atendido las recomendaciones de las autoridades de salud en Canadá, así como de los consulados de México’, apuntó la dependencia al aclarar que los empleados destinados a esos recintos serán reasignados a otro centro laboral y podrán viajar igual con un contrato de trabajo.



Según la STPS, a causa de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus que causa Covid-19, el PTAT se suspendió temporalmente del 19 de marzo al 9 de abril, y se reanudó después de que los gobiernos de ambas naciones aseguraran condiciones sanitarias adecuadas para los beneficiaros de la iniciativa.



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que su homólogo canadiense, Justin Trudeau, le transmitió durante una conversación virtual su pésame por la muerte de dos de las decenas de miles de trabajadores agrícolas mexicanos que viajan cada año a Canadá, sin dar más detalles.



