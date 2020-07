Epístolas Surianas

(Carta a Don Héctor)



AL IGUAL QUE EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO, en donde las pertinentes acciones de sus autoridades lograron frenar, de alguna manera, el contagio masivo del coronavirus, evitando así su propagación y el mayor número de casos positivos y defunciones, en Chilapa, puede decirse, que los estragos de la pandemia son mínimos.



Por supuesto, un solo caso, y más aún, una sola defunción es lamentable, y por ende, dolorosa y triste.



Sin embargo, comparado con otros municipios, en donde incluso su población es menor, es indudable que al municipio de Chilapa, gobernado por el alcalde Jesús Parra García, no le ha ido tan mal en cuanto a la pandemia del coronavirus.



En efecto, hasta este miércoles, Chilapa tenía contabilizados, de acuerdo a la Secretaría de Salud, 76 casos positivos, 33 negativos, 19 sospechosos, 14 defunciones, 37 recuperados, y 7 casos activos, es decir, que fueron detectados recientemente.



Reitero, no es para echar las campanas a vuelo, pero ha podido ser peor. El municipio continúa en el color naranja del semáforo federal.



Chilapa, ciertamente, forma parte de la zona Centro del estado, aunque también se le ubica como parte de la ’Montaña baja’, por la colindancia que tiene con la región de la Montaña, de ahí que se le señale como puerta a esa parte de la entidad. Es además, un importante centro comercial, al que concurren, al menos, habitantes de cinco municipios vecinos y comerciantes y visitantes de otras entidades del país.



Todo ello, sin contar con la numerosa población que tiene el municipio, poco más de 130 mil, y la que, como muchos otros de la Montaña, cada año se desplaza hacia otras partes del país en su calidad de jornaleros agrícolas.



Por eso es que puede decirse que los estragos de la pandemia, que por cierto aún no termina, son mínimos, y ello, porque al igual que otros municipios, y las propias autoridades estatales, en Chilapa se actuó a tiempo en cuanto a las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus.



Sin duda no ha sido fácil para ningún gobierno estatal, y por supuesto municipal, evitar el contagio, que en el país los muertos suman casi 33 mil y 275 mil casos confirmados. Sin embargo, al igual que en otros municipios, las acciones de prevención, resultaron efectivos.



Jesús Parra García, como otros presidentes municipales, y el propio gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, encabezó personalmente las acciones de prevención para evitar el contagio del coronavirus, y la concientización entre la población para llevarlas a cabo. Asimismo, también encabezó las acciones de sanitización de los espacios públicos y de concentración masiva, además de calles y oficinas de gobierno, con el fin de preservar la vida de los chilapanses. De manera personal, el alcalde priísta también estuvo presente en el cierre del mercado municipal y en gran parte de los negocios de la ciudad.



Por supuesto, al igual que otros ediles, el alcalde de Chilapa no dejó en el olvido a la población, sino que a través de diversos programas, distribuyó apoyos a los sectores más vulnerables y desprotegidos, como son los hombres y mujeres de la tercera edad, las personas discapacitadas y las mujeres embarazadas.



Hay que decirlo. Es en los momentos de crisis, de desastres, de contingencias, y de pandemia como es el caso, cuando los gobernantes demuestran lo que realmente son. Sin duda, Parra García lo ha demostrado, y con creces.



Otros alcaldes que también lo han demostrado son el de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Taxco, aunque con mayor o menores resultados. Sin embargo, al menos por ganas y trabajo no ha quedado.



En este mismo sentido, y de acuerdo a encuestadoras profesionales, el gobernador Astudillo Flores ha hecho lo propio, como lo muestra la aceptación que tiene en el manejo de la pandemia. El mandatario estatal es de los gobernadores que ha obtenido una mayor evaluación de acuerdo a los resultados obtenidos.



Reitero, no ha sido fácil, y más porque el gobierno federal prácticamente dejó solos a los estados del país para dedicarse a contar los casos de contagio y los muertos. Y es que, además, nunca, y ninguna entidad del país recibió recursos extras para enfrentar la pandemia del coronavirus.



Así las cosas, los estragos de la pandemia pudieron ser peor. Chilapa, es un ejemplo es un ejemplo de ello. El alcalde, como otros del estado, actuaron a tiempo.



