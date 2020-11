Epístolas Surianas

(Carta a Don Héctor)

De Julio Ayala Carlos



*Luis Walton: urge industrializar al estado

*Luisa Ayala Mondragón, candidata del PT

*Es una mujer de ’trabajo a ras de suelo’





ASÍ LO DIO A CONOCER EL PT GUERRERO: ’la madrugada de jueves 19 de noviembre 2020, informamos al Dr. Alberto Anaya Gutiérrez (dirigente nacional), del acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal de nuestro partido en Guerrero, que nombró a la Lic. Luisa Ayala Mondragón, para representar género en la elección de la gubernatura en nuestro Estado, quien reconoció el trabajo de Luisa Ayala y la exhortó a seguir en el trabajo diario para seguir posicionando el partido en territorio’.



Un día antes, la misma dirigencia estatal dio también a conocer que tras un buen análisis y debate del proceso electoral 2020-2021, ’por consenso se eligió a la Maestra #Luisa Ayala Mondragón, para que nos represente a la Gubernatura de Guerrero, como mujer activa y con trabajo territorial, con experiencia en la administración pública’.



Es decir, para el caso de Guerrero, el PT ya tiene candidata, y en consecuencia está listo en el caso de que la alianza que mantiene con Morena y el PVEM, decida que en el estado de Guerrero, por cuestión de género, fuera mujer la candidata. Con ello también se despejan dudas, luego de que la excandidata Beatriz Mojica Morga, buscara la misma postulación por ese partido.



Hay que decir que Ayala Mondragón fue en su momento presidente municipal de su natal Olinalá, diputada local por el distrito 27, integrado por diversos municipios de la Montaña, y regidora. Mujer con principios y compromisos con la izquierda, fue fundadora del PRD, y como muchos otros, cuando el partido se alejó de sus principios, se retiró de él al igual que lo hicieron, entre otros, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Luego se integró al PT, partido que desde siempre ha apoyado a Andrés Manuel. Precisamente por ello, en la elección del 2018, fue candidata a diputada, ’y como PT le dimos miles de votos a quien hoy es nuestro presidente, pues entendimos que el objetivo principal era que él ganara la elección’, dice.



En los hechos, eso fue lo que pesó en la reunión estatal de la Comisión Ejecutiva y Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo Guerrero para que de manera unánime, Luisa Ayala fuera elegida candidata de ese partido, en el marco de la alianza electoral que tiene con Morena y PVEM. Es una mujer congruente, con compromiso y leal a los principios de la izquierda en el estado, coincidieron en su elección.



Hay que decirlo. Más que ser una mujer mediática, Ayala Mondragón es una mujer de campo, de trabajo a ras de suelo, de consensos y acuerdos, ’desde abajo’, ’con el pueblo’. ’No soy de los que andan en el café, o en los restaurantes, sino en los pueblos y en las comunidades del estado’, me dice.



En fin. El PT ya tiene candidato, o candidata, en el caso de que la alianza electoral en la que participa por la gubernatura del estado, sea mujer. Y al ser presentada por la dirigencia estatal de ese partido a la dirigencia nacional que encabeza Alberto Anaya, todo indica que no hay vuelta de hoja. Por supuesto, en política nada está escrito, pero por ahora, la candidata de ese partido es Luisa Ayala Mondragón.



¿Y si la alianza se decidiera porque el candidato fuera hombre? Bueno, eso ya es otra cosa.



EN OTRO ASUNTO, EL EXSENADOR DE LA REPÚBLICA, Luis Walton Aburto, uno de los aspirantes a la candidatura de Morena por la gubernatura del estado, enfatizó que irá de la mano con el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como él lo ha dicho, ’primero están los pobres’. Lo anterior lo dijo en Taxco, durante una visita que hizo a esa ciudad, en la que recalcó que se debe industrializar la producción primaria de la entidad, o lo que es lo mismo, darles valor agregado.



Y es que, dijo, el estado no puede seguir así, en referencia a la situación en la que se encuentran los guerrerenses, así como la falta de oportunidades.



El también exalcalde de Acapulco insistió también en su propuesta de que el estado tenga un puerto de carga, así como un ferrocarril, con el fin de comercializar con Asia, lo que detonaría el desarrollo del estado. Dijo que ambos proyectos, además de ser ambiciosos, generarían miles de empleos, los cuales hacen falta en Guerrero.



En el caso específico de Taxco, Walton Aburto señaló que la ciudad es mucho más que plata; es naturaleza, es historia, es educación, sobre la cual se debe fincar el desarrollo del estado.



Hay que decir que Luis Walton Aburto es de los aspirantes a la candidatura de Morena con mayor seriedad; es además un eficiente administrador y el de mayor experiencia en la función pública. Más aún, es amigo personal del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



