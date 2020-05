Equipa Adela Román con uniformes y material médico al personal de Bomberos en Acapulco

Con la finalidad de eficientar la heroica labor que desempeña el cuerpo de Bomberos de Acapulco, especialmente durante la pandemia sanitaria por el Coronavirus Sars-CoV-2, la presidenta municipal Adela Román Ocampo realizó la entrega de uniformes y material quirúrgico a los trabajadores municipales.



Durante la entrega de los paquetes al equipo de rescate, en un acto celebrado en la explanada del Palacio Municipal, la primera edil acapulqueña ponderó el compromiso y desempeño de los bomberos que, además de actuar ante emergencias causadas por la naturaleza, descuidos o por imprudencia humana, su participación ha sido importante para dispersar aglomeraciones y evitar más contagios de COVID-19.



En su mensaje ante los elementos del Cuerpo de Bomberos e integrantes de su gabinete, Román Ocampo expresó que ’en estos momentos de la pandemia, yo valoro lo que hacen los colaboradores del Ayuntamiento, estamos cansados, estamos extenuados, porque no ha habido descanso, porque a la hora que nos avisan (de algún incidente) a esa hora van ustedes a dar la batalla, y no es precisamente en el centro de la ciudad; por ello yo los felicito y me felicito esta tarde de estar con ustedes’.



Román Ocampo hizo hincapié en la calidad de la tela con que fueron hechos los uniformes que adquirió su gobierno para dignificar la presentación de los bomberos acapulqueños, así como el calzado que se entregó la tarde de este lunes a los también llamados ’matafuego’ o ’tragahumo’.



La alcaldesa también reconoció la labor que desempeña el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, Cuauhtémoc Gayosso Pérez y su equipo de trabajo, quienes se encargan de llevar a cabo acciones de dispersión de grupos de personas que no acatan la recomendación de guardar sana distancia y permanecer en casa ante el aumento de contagios del nuevo Coronavirus.



Gayosso Pérez comentó en su oportunidad que esta entrega se realiza en respuesta a una demanda añeja que realizaron los elementos de bomberos en administraciones anteriores sin haber tenido respuesta positiva.



’La presidenta está ocupada y preocupada para que en su momento trabajen (los equipos de rescate) con lo mínimo indispensable; está haciendo (Adela Román) un gran esfuerzo para adquirir lo más que se pueda y para que desempeñen en mejores condiciones su trabajo’, añadió.



Los uniformes constan de una camisola y pantalón de tela tipo nomex, de alta resistencia; el equipo incluye un par de botas especializadas para uso rudo.



El kit quirúrgico consta de gasas, alcohol, jabón antiséptico, cloruro de benzalconio, mascarillas pediátricas, algodón, solución antiséptica, guantes, entre otros materiales para urgencias médicas.



Durante el acto protocolario se brindó un minuto de silencio en memoria de Francisco Javier Tello Quiñonez, quien fuera elemento del Cuerpo de Bomberos, mismo que la semana pasada perdió la batalla ante el COVID-19.



En la entrega de los uniformes y el equipo médico, también estuvieron presentes el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, José Hernández Ramírez.