Equipo político de Amílcar Sandoval no respaldan a Félix Salgado Macedonio.

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 17 febrero, 2021.-El equipo político de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ex delegado del gobierno federal en Guerrero, y la ’verdadera militancia’ de Morena, no están conformes ni respalda la postulación del senador Félix Salgado Macedonio como candidato de ese partido a la gubernatura.

’Sigo recorriendo el estado y hay mucha insatisfacción con lo que determinó el Comité Nacional (de Morena)’, confirmó Luis Enrique Ríos Saucedo, diputado local y presidente del Consejo Estatal de Morena.

Aseguró que Salgado Macedonio no tiene el respaldo del grupo ’fundacional de Morena’ y que el lunes acudió la sede del IEPC arropado por ’perredistas’, por lo que concluyó que ’no termina de cuajar esta decisión del Comité Nacional’.

En una entrevista telefónica, agregó: ’Hay mucha gente que ha estado en Morena durante muchos años y no se siente identificada con este compañero (Félix Salgado)’. Además, sentenció: ’Mientras no esté la verdadera militancia, no puede avanzar’.

Sin embargo, precisó que tampoco le apuestan a que Salgado Macedonio ’se caiga’ de la postulación, sino a que enfrente con civismo y seriedad las acusaciones por violación sexual que existen en su contra y que la ’gente sienta que sus respuestas son contundentes y con valor’.

’No apostamos a la inestabilidad (en Morena); no queremos estar inmersos en el conflicto, pero tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos ni callados ante las acusaciones que son muy serias’, indicó, y añadió que ya lo han conversado con el delegado nacional de ese partido en Guerrero, Salomón Jara Cruz.

Félix Salgado solicitó el lunes su registro como candidato ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Significa que todos los grupos internos de Morena lo respaldarían, al ser el único que acudió ante el órgano electoral?

’Debemos procesarlo con nuestro equipo, porque si durante 20 años en la lucha de nuestro movimiento traemos los principios de la ética, la moral por delante, no es que de un solo plumazo se acepte todo. Morena no es la elección del 2021 o la del 2024, sino el proyecto alternativo de Nación que está ahora en el gobierno y que no podemos echarlo a perder’, dijo.

Añadió: ’Tendremos que ir evaluando como equipo, nunca pensando en afectar a Morena, porque no vamos a afectar a Morena, pero que no quede victorioso en un tema electoral y derrotado en el tema profundo de los principios y de los valores’.

En ese sentido afirmó que el virtual candidato de Morena debe ser claro y dar la cara a la gente, porque si pretende gobernar Guerrero postulado por Morena no debe haber dudas o incertidumbre sobre su proceder como persona. ’No vamos a ser un obstáculo, pero mantenemos nuestras reservas, porque está de por medio la ruta profunda de nuestro partido y del movimiento’.

Recordó que el senador con licencia enfrenta todavía procesos de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero y Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del CEN de Morena por las acusaciones de violación sexual que pesan en su contra.

’Lo que resuelva la Comisión de Honestidad y Justicia tendremos que analizarlo muy bien, desmenuzar lo que dictamine para establecer una posición, porque no será una postura personal, sino el equipo más importante de Morena (el de Pablo Sandoval Ballesteros) en Guerrero, que es el nosotros’, destacó.

Además de que el Comité Nacional, añadió, no ha transparentado el resultado de la encuesta con la que decidió postular a Salgado Macedonio para la elección de gobernador del 6 de junio próximo, pero confió en que ’todavía hay tiempo para resolver cosas’.

Fuente: Novedades Acapulco