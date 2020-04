Equipo Rosa inspira a acapulqueños; donan alimentos

Cual punta de lanza, en su tercera semana en repartir desayunos calientes, el Equipo Rosa ha inspirado a porteños y ha recibido donaciones como arroz, frijol y carne, para ofrecer alimentos a salvavidas, comerciantes, lancheros, prestadores de servicios turísticos, taxistas, "viene viene" , entre otros beneficiados, quienes agradecieron el apoyo.



Los comedores se instalan desde las nueve de la mañana, en el Asta Bandera y en el zócalo de la ciudad, en donde diariamente se han compartido más de 400 platillos, debido a la contingencia de Covid-19, que ha provocado cierre de negocios, playas y prácticamente el desplome de la economía en el sector turístico de Acapulco.



Para Mario Pascual, salvavidas con más de 10 años de experiencia, el transe del Coronavirus ha puesto a su familia en un serio riesgo económico, pues él representa el 70 por ciento del apoyo económico en su casa, mientras el negocio de su esposa también sufrió un desplome.



"Mire... Sinceramente... Nosotros vinimos todos los días. No es fácil decirlo, contarlo, no lo entenderían, la situación es muy complicada. No tenemos para pagar la luz. Traigo a toda mi familia a comer aquí. Somos cinco en total, así por lo menos una comida la tenemos garantizada", expresó.



Como Mario, hay cientos de acapulqueños a los que el daño económico los obliga a acudir a los comedores instalados por el Equipo Rosa, que de manera gratuita, ha dicho que mientras dure la contingencia seguirán con las acciones, y han valorado la donación de alimentos para el desarrollo esta labor altruista en el puerto.