Equívoca señal, permitir retorno de «unos millonarios al césped»

BALÓN CUADRADO



Reanudación de la Bundesliga, el pasado fin de semana, también ha suscitado ácidas críticas de deportistas de otras disciplinas. Como el campeón mundial de remo Oliver Zeidler. Calificó, sin pensar mucho, de «broma» el regreso del futbol y denunció un «sistema demencial» que hace rodar el balón.



’Es una broma’, ironizó Zeidler, ’si los niños no pueden volver a la guardería y otros servicios no pueden trabajar a plena capacidad, permitir que lo hagan unos millonarios en el césped es enviar una señal equivocada.’



El deportista de 23 años, campeón del mundo en 2019 en individual, aseguró que le gustaría que ’los aficionados dieran la espalda a este sistema demencial y a este mundo paralelo que cada vez va más a la deriva.’



El pasado sábado la Bundesliga se convirtió en el primero de los grandes campeonatos europeos en reanudarse tras quedar suspendido a mediados de marzo como consecuencia del nuevo coronavirus.



La vuelta del futbol fue posible después de que el gobierno de Angela Merkel levantó las medidas de confinamientos y restricciones impuestas para contener la pandemia.



Los futbolistas están siendo sometidos con frecuencia a los test de detección del nuevo coronavirus, los partidos se disputan sin público y los suplentes deben llevar mascarillas, entre otras medidas de higiene.



Alemania ha registrado 175 mil 210 casos de Covid-19, que ha provocado alrededor de 8 mil muertos. Pese a esta situación sanitaria, los clubes de la Bundesliga quieren completar la temporada antes del 30 de junio para no perder 300 millones de euros en derechos de televisión, unos 7 mil 650 millones de pesos.



Al mismo tiempo, muchas otras disciplinas deportivas tienen un negro horizonte al no saber cuándo se reanudarán sus competiciones.



Zeidler admitió que puede entrenarse con relativa normalidad ahora que Alemania comienza a levantar restricciones, pero aseguró que la situación actual confirma que el futbol recibe un trato preferente en Alemania.



Una opinión que comparte el campeón olímpico de lanzamiento de jabalina en Río 2016, Thomas Röhler.



’Parece que para los políticos es más importante permitir que la pelota ruede a que otros deportes reciban el mismo trato.’



No obstante, la velocista Gina Lueckenkemper reconoce que el regreso de la Bundesliga da a los alemanes la sensación de que se vuelve a la normalidad más de lo que pudieran ofrecer otros deportes.



El campeón de esgrima Max Hartung asegura que el reinicio del balompié es una esperanza para el resto de deportes, aunque lamentó su predominio.



’En este momento, el futbol es lo único que existe. Se trata sólo de dinero. No de quién se convertirá en el campeón alemán. A nadie le importa eso durante el coronavirus’, argumentó.



Sobre las sumas exorbitantes que se pagan en el futbol europeo, el presidente de la Federación Alemana de Futbol (DFB), Fritz Keller, se pronunció en favor de un límite salarial, propuesta que quiere trasladar a la UEFA.