Equivocado que la clase política centre su atención en los comicios y no en el mandato que le confirió la ciudadanía: Yair García

Mientras el número de contagios se incrementa de manera preocupante, la clase política no presenta un plan de acción que genere condiciones para mitigar la crisis sanitaria y sus consecuencias en el ámbito económico, refirió Yair García Delgado Ciudadano de Tiempo Completo.



"Es equivocado que la clase política centre su atención en la elección y no en el mandato que le fue conferido en el 2018" dijo.



Los políticos y funcionarios deben trabajar de manera coordinada para que la afectación no se alargue, de lo contrario tendremos daños colaterales en el bienestar de nuestra ciudad y del estado, comentó.



"Por lo pronto nosotros como organización estamos escuchando a la ciudadanía, sus preocupaciones y sus propuestas que nos permiten construir un Plan de Acción Ciudadano que muy pronto, se refleje en trabajo legislativo para el bienestar de nuestra ciudad", finalizó.