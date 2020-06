Érase que se era un espejo.



Los espejos, ya se sabe, tienen un defecto sumamente grave: siempre dicen la verdad.



Y a la generalidad de las personas no les gusta que les digan la verdad.



Así, los espejos sufren mucho.



Casi nadie los quiere, excepción hecha de las mujeres hermosas y los hombres guapos.



Ese amor, sin embargo, pasa pronto.



El espejo de mi cuento sufría particularmente, y no sabía la causa de su particular dolencia.



Algo le pasaba pero ignoraba qué.



Se sentía mal y no podía explicarse la causa de su malestar.



Decidió entonces consultar a un doctor.



El médico examinó al espejo. Al final del examen le dijo:



—Creo haber dado con la raíz de su problema. No tiene usted reflejos.







