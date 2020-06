El día de ayer, Me reuní con el Secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar, con la finalidad de colaborar y revisar cualquier situación referente a la seguridad de nuestra región.



Nuevamente niego y rechazo los señalamientos de algunos pasquines, puesto que de mi parte, no hay nada que ocultar y en cualquier situación que requiera ser aclarada, siempre estaré en la mejor disposición de apoyar y coadyuvar con las instancias encargadas de la seguridad de nuestro país y nuestro Estado



Quienes me conocen saben que soy una persona de bien, comprometido con el bien común, La Paz y el desarrollo de nuestro estado



Es evidente el gran amor que le tengo a mi pueblo y haré todo lo que esté en mi manos para que juntos y unidos le hagamos frente a cualquier adversidad.



Atentamente



Erick Marte Rivera Villanueva