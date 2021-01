Érik Alejandro de Santos encamina esfuerzos rumbo a Tokio

Considera que Tokio será una esperanza para todo el mundo.



Zinacantepec, Estado de México, 24 de enero de 2021. Con la mira puesta en los Juegos Paralímpicos de Tokio, el lanzador mexiquense Érik Alejandro de Santos, detalló que se sigue adaptando a las circunstancias por la pandemia y que el trabajo ha dado buenos resultados en cuanto a marcas se refiere.



’Estamos entrenando a conciencia, tratamos de adaptarnos, en nuestro municipio nos han apoyado muchísimo, sobre todo los entrenadores la gente que está detrás de nosotros para habilitar lugares especiales, del gimnasio donde podamos lanzar y obviamente no estar en contacto con personas’, señaló el especialista en lanzamiento de disco.



De Santos recalcó la importancia de practicar en el campo ya que dijo ’estamos trabajando muy fuerte en el gimnasio, pero si no hacemos la transferencia a potencia, velocidad y la técnica, hacemos los lanzamientos, no nos va a servir de nada’.



A pesar de que desde los Juegos Parapanamericanos no ha tenido una competencia, el deportista del Edoméx confía en la preparación que ha llevado en este último año.



’Lo que sí les podemos adelantar, que nuestra mejor marca que fue en Lima, la vamos a romper fácil, por un metro más, ojalá sea mejor, no me quiero aventurar a decir una marca un número, pero realmente el trabajo nos está funcionando’.



El deportista comentó que haciendo un balance del año pasado también trajo algunas cosas positivas, como descansar, ya que tenía cuatro años que no tenía tiempo, pero enfatizó que desde finales de noviembre retomó el proceso con mayor intensidad.



Acerca del evento selectivo nacional, el también Presidente de la Asociación de Deportes Sobre silla de Ruedas, indicó ’nos confirmaron, por parte del Comité Paralímpico Mexicano, que se pospone del 28 al 30 de mayo, pero eso a expensas de que baje la situación de la pandemia, porque se realizaría en el CEDOM’.



Respecto a la posible cancelación de los Juegos Paralímpicos de Tokio y que cómo trabaja para que no lo afecte demasiado, explicó que está realizando un proceso psicológico con la especialista Margarita Cerviño.



Finalmente, el atleta señaló que entiende que la situación es complicada y si se cancela la magna justa sería algo necesario, pero aseguró que ’si se llegan a dar los Juegos vamos a ser un motivo de esperanza y de alegría para el mundo, de ver que estamos pasando por un mal momento, pero que nosotros seguimos luchando para darle logros y gloria a nuestra gente’.