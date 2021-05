Ernesto González Pérez recibió junto a cientos de personas a Abelina López en la colonia Emiliano Zapata

El ex diputado local, Ernesto González Pérez recibió a la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco Abelina López Rodríguez junto cientos de personas en la colonia Emiliano Zapata para refrendarle su apoyo y contribuir a su vitoria este 6 de junio, logrando así consolidar la cuarta transformación en Acapulco.



Ernesto González dirigió un mensaje a los ciudadanos de la Zapata y a la candidata a la alcaldía de Acapulco: "Quiero presentar a una gran mujer, a una mujer que viene de abajo, a una mujer que se ha formado y se a forjado como nuestro presidente Andrés Manuel, una mujer que ha caminado en terracería, a ras de suelo y que lleva 35 años recorriendo las colonias de Acapulco, ayudando y que siempre ha tenido una mano amiga para las colonias y comunidades del puerto, una mujer de lucha, una mujer honesta, que la conozco de hace muchos años, que hemos tenido la fortuna de hacer campaña juntos, una mujer que tiene todo mi reconocimiento y respaldo vamos a dejar hasta el último aliento para que Abelina López arrase en las elecciones 6 a 1", expresó.



Posteriormente envió un mensaje a la candidata a la gubernatura de Guerrero: "Quiero mandar un saludo y todo el respaldo a quién arrancó campaña en el puerto de Acapulco, en el parque de La Laja a una mujer que se ha formado del brazo de un gran hombre, que nos quitaron, a nuestro excandidato a gobernador, el hombre más posicionado en Guerrero, ellos lo quitaron a la mala porque no pueden ganarnos con la gente y porque no podían ganarnos en las urnas, pensaron que se iba a terminar Morena, pero se equivocaron porque ya tenemos torita y se llama Evelyn Salgado Pineda, a quien le mandamos un saludos y todo nuestro apoyo, expresó.



Además agradeció la presencia de su hermana Marta Tania González Pérez candidata suplente por el distrito 5 y a la candidata a diputada por el distrito 5, Beatriz Mojica.



Finalmente, Abelina aseguró que en su gobierno tendrán la apertura para poder hacerle llegar sus peticiones: "Tendrán puertas abiertas no va a haber una mujer diferente siendo presidenta, a la que hoy ves aquí, será a la misma que verás siendo presidenta municipal, con esta humildad que te he hablado en mis 35 años, seguiré siendo la misma, tu vas a poder hablar conmigo de manera directa, no voy a cambiar mi número de teléfono", dijo.