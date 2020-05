Errores mortales de la 4T vs. COVID-19

Tardía respuesta del gobierno

• Aeropuertos, entrada del virus

• Siguen sin acciones confiables



Los discursos inspiran menos confianza que las acciones.

Aristóteles, 384 a. C.- 322 a. C.; filósofo griego





Podrán venir a decir misa con sus sermones de que el país tiene los signos vitales en salud en excelentes condiciones, pero la única verdad es que tenemos cientos de muertos por el COVID-19 y, día a día, se desbordan los hospitales. ¿Hay culpables por esta pandemia en México? Sí los hay. Son culpables por omisión, por no actuar pese a que es su responsabilidad.



1.- Restringir el sistema de transporte. El disminuir el número de autobuses o trenes del Metro, no disminuye el contacto, ya que la gente se aglutina para esperar el siguiente transporte. No hay cuadrillas en las estaciones para sanitizar las unidades.



2.- La ley seca. Es un acto totalmente hipócrita, ya que al final de cuentas la gente comprar el alcohol y se lo lleva a su casa y ahí se reúne con amigos a cualquier hora. Eso y nada es exactamente lo mismo. Restringir el alcohol por las noches tiene un poco más de efecto entre la población.



3.- No imponer medidas en aeropuertos. En el Internacional de la Ciudad de México continúan sin proporcionar cuestionarios ni medidas más drásticas a quienes viajan de Europa y Asia, especialmente de países como España, Italia, Francia, Reino Unido, China, Japón y, ahora, de Estados Unidos. No hay control del camino epidemiológico del coronavirus. Los aeropuertos internacionales siguen como la puerta de entrada de los virus asesinos.



4.- Acciones tardías en la adquisición de materiales. Desde enero fui testigo de que empresarios chinos compraron todas las mascarillas sanitarias que había en México y las mandaron a aquella nación.



También frenaron el paso de aparatos hospitalarios. Hoy, Cofepris, a través de su burocracia, frena la importación de esos productos. Su lentitud en el manejo de los permisos mata a centenas de personas. ¿Lo sabrán los empleados y el mismo presidente de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza? Corrupción criminal por ineficientes.



5.- No usan las facultades del Estado Mexicano, a través de su gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, de utilizar edificios completos como hoteles para el tratamiento de enfermos de COVID. En algunos países los hoteles, que tienen camas y servicios sanitarios, son confiscados temporalmente (les pagan una renta mínima) para la atención de enfermos. En las condiciones actuales, no hay camas, ni baños para higiene del personal médico y sanitario.

6.- A cinco meses de anunciada la pandemia, empiezan a preocuparse por comprar medicamentos y aparatos. Sin embargo, no hay controles para evitar la corrupción, no hay transparencia en las operaciones y ahora se sabe de escandalosos casos de corrupción.



7.- El impacto económico, a estas alturas, no se resuelve al nivel que demanda la sociedad y las finanzas públicas. Pareciera que hay interés en derrumbar las estructuras productivas y que la gente muera de hambre y viva angustias inenarrables.



Estos son algunos de los casos de incompetencia, corrupción y de intereses políticos que, a cada día que pasa, hunden a todo el país en una incertidumbre incontrolable.



PODEROSOS CABALLEROS: AT&T y Telefónica México aportarán 44 mil 400 millones de pesos al Estado durante los próximos 20 años, los cuales se componen de 2 mil 100 millones de pesos por concepto de las ofertas presentadas en el PPO, y 42 mil 300 millones por concepto de derechos por el uso del espectro.



*** *** Claro es a largo plazo esa estrategia. Pemex, dirigida por Octavio Romero, está en una crisis gravísima, quieren chuparle más sangre a pesar que está en terapia intensiva. Se debe tener cuidado con la refinación en mayo. Hay un incremento en las refinerías, debido a que existe un balance de 50/50 entre crudo ligero y pesado.



La nación es un mal socio para PEMEX, porque la empresa productiva del estado entrega flujo de efectivo al país para poder cubrir gasto corriente. No entienden. Petróleos Mexicanos, la empresa dirigida por el agrónomo Octavio Romero, reportó una pérdida de 562 mil 251 millones de pesos, durante el primer trimestre del 2020.



Es una quiebra técnica. Eso se refleja en los análisis y estimaciones de las calificadoras de deuda. Lo peor es que se lleva de la mano al resto del país.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ante la contingencia por COVID-19, las empresas de la Asociación Mexicana de Gas Natural, que preside Luis Vázquez Sentíes, aseguran el abastecimiento del combustible. Al mismo tiempo, afirman estar preparados para mantener los estándares de seguridad y calidad, con el cuidado de la salud de sus trabajadores.



Todas las instalaciones están trabajando normalmente, aunque con menos personal, especialmente administrativo.



