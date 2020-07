’Es conmigo no con mi familia’; el presidente López Obrador sale en defensa de su esposa

’Mi esposa no va a ser candidata a nada’

“Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa yo no censuro no limito su libertad”, dijo.



López Obrador señaló que él es quien está conduciendo el proceso de transformación, pero han emprendido contra Gutiérrez Müller y su hijo.